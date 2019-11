T-Mobile anuncia planes para hacer el BIEN: TRES innovaciones superpoderosas del Un-carrier para la Nueva T-Mobile que se valen de la red 5G transformativa

Anuncia planes para estrenar su red nacional 5G el 6 de diciembre, sentando la fundación para la Nueva T-Mobile, la red descomunal con capacidad para ofrecer iniciativas revolucionarias de conectividad a millones de usuarios si la fusión se concreta en el 2020 según lo previsto

Introduce la iniciativa Connecting Heroes (Conectamos héroes), un compromiso de 10 años que ofrece acceso 5G GRATIS a TODOS los miembros de servicios de emergencias, en TODOS los organismos públicos y sin fines de lucro de las fuerzas policiales, bomberos y personal de emergencia médica, a nivel estatal y local, de todo el país.

Revela Project 10Million (Proyecto 10Millones), un compromiso de 10 billones de dólares creado para erradicar la brecha que existe a la hora de las tareas escolares, al ofrecer servicio GRATIS a 10 millones de hogares: ¡una iniciativa sin precedentes!

Anuncia T-Mobile Connect, una solución prepagada de vanguardia para todos, a la MITAD del precio de la oferta más baja de hoy en día: ¡solo $15 al mes!

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–El Un-carrier se ha dedicado prácticamente los últimos siete años a mejorar la industria del servicio móvil y ahora se prepara para hacerlo a otro nivel. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ha estado resolviendo puntos críticos en nombre de los consumidores desde 2013 al impulsar todos los grandes cambios en la industria, revolucionar el servicio móvil y ahorrarles a los clientes, según los cálculos de los analistas, alrededor de unos 11 billones de dólares, todo gracias a las Innovaciones Un-carrier.1 Pero sabemos que todavía hay mucho por hacer. Por eso, nuestra respuesta es la Nueva T-Mobile. Con una inversión de 40 billones de dólares en una red 5G y servicios que, según lo previsto, darán lugar a una red 14 veces más poderosa que la red T-Mobile autónoma de la actualidad, la fusión de T-Mobile y Sprint se perfila como un Un-carrier superpoderoso que no solo será más grande, sino también mejor. Hablamos de una red 5G QUE BENEFICIARÁ A LA GENTE.





T-Mobile anunció el día de hoy sus primeros planes de innovaciones Un-carrier para esta Nueva T-Mobile: se trata de tres ambiciosos planes que usarán la red transformativa de la nueva compañía para brindar accesibilidad y conectividad a los consumidores de todo el país que más se lo merecen y necesitan. Estas iniciativas incluyen:

La iniciativa Connecting Heroes, un compromiso de 10 años para proporcionar acceso 5G GRATIS —llamadas, textos y datos ilimitados en smartphones— a TODOS los miembros de servicios de emergencias, en TODOS los organismos públicos y sin fines de lucro, a nivel estatal y local, de las fuerzas policiales, bomberos y personal de emergencia médica, a lo largo y ancho del país;

Project 10Million, un programa nuevo y sin precedentes para erradicar la brecha que existe en los hogares de millones de niños para hacer las tareas escolares, al ofrecer servicio GRATIS, hotspots y aparatos a menor costo a 10 millones de hogares en todo el país a lo largo de cinco años; y

T-Mobile Connect, un servicio prepagado nunca visto que agregará una opción nueva y competitiva de servicio prepagado de $15 al mes –¡la mitad del precio del plan más económico de T-Mobile de hoy!–, para ABSOLUTAMENTE TODOS y, en especial, para los consumidores de bajos ingresos.

Además, T-Mobile anunció hoy sus planes de sentar las bases para la red 5G transformativa de la Nueva T-Mobile, la cual será el vehículo que permitirá concretar estas iniciativas gracias a una red con capacidad y profundidad tanto inéditas como descomunales. La compañía inaugurará su nueva red 5G nacional el 6 de diciembre, la cual ofrecerá cobertura a más de 200 millones de habitantes de Estados Unidos y más de 5,000 ciudades y localidades de toda la nación, incluidos millones de usuarios en áreas rurales. Los clientes podrán sacarle provecho a la red LTE y 5G de T-Mobile con los teléfonos Samsung Galaxy Note10+ 5G o OnePlus 7T Pro 5G McLaren. En 2020, con la Nueva T-Mobile, ambos aparatos tendrán la capacidad de usar el espectro de banda media 5G de Sprint.

“Estamos construyendo una red 5G que le permitirá a la Nueva T-Mobile introducir innovaciones en el futuro que serán VERDADERAMENTE impresionantes; por el momento, teníamos MUCHAS GANAS de compartir con el público algunos de estos nuevos planes. Sin duda, hemos definido con certeza el tipo de compañía que El Un-carrier superpoderoso llegará a ser y de qué maneras haremos uso de esta red 5G radicalmente mejor que las anteriores, EN BENEFICIO de nuestro país, para el bien de los consumidores, de la competencia y de la innovación. Solo la red 5G transformativa de la Nueva T-Mobile tendrá FINALMENTE la capacidad y el alcance para concretar las AMBICIOSAS innovaciones que anunciamos hoy, las cuales intentan RESOLVER las desigualdades que afectan profundamente a nuestra sociedad. La industria del servicio móvil se ha aprovechado de muchos usuarios, ha dejado a muchos de ellos de lado o se ha olvidado por completo de algunos sectores. “Llegó la hora de introducir otra ola de cambio y la Nueva T-Mobile se ubicará a la vanguardia de este movimiento”, señaló John Legere, director ejecutivo de T-Mobile.

Y continuó afirmando que “El Un-carrier nuevamente va a forzar el cambio, esta vez dirigido a hacer lo que es correcto para aquellos que más necesitan y se merecen un servicio móvil confiable. Con la red 5G que la Nueva T-Mobile se apresta a construir, podremos aliviar la carga de un presupuesto ajustado para TODOS los miembros de servicios de emergencias de nuestra nación mediante nuestra iniciativa Connecting Heroes… dar a MILLONES de nuestros niños el acceso que merecen a un servicio de Internet veloz, económico y práctico con Project 10Million… y ofrecer más por menos gracias al plan de T-Mobile más económico que NUNCA: T-Mobile Connect. “¡Estamos LISTOS para poner manos a la obra, y tan pronto esta fusión se haga realidad, nos pondremos a trabajar en estos proyectos!”

Iniciativa Connecting Heroes

La población de Estados Unidos depende y confía en los miembros de servicios de emergencias y estos, a su vez, dependen de servicios competentes de telefonía móvil. En situaciones de emergencia, ninguna otra conexión es más importante. Sin embargo, en todo el país, muchas de las organizaciones de servicios de emergencias —organismos de los estados, condados y ciudades— enfrentan, año tras año, una crisis presupuestaria. En la actualidad, más del 75% de los jefes de bomberos mencionan las limitaciones presupuestarias como uno de los retos más serios que deben afrontar. Los miembros de servicios de emergencias y las comunidades a las que sirven no deberían tener que elegir entre importantes equipamientos de trabajo o servicios de telefonía móvil. Cada día, estos profesionales dedicados ven de todo, luchan contra todo y nos ayudan a todos cuando más los necesitamos. Por eso, los que siempre están dispuestos a servir, merecen mucho más.

Mediante la iniciativa Connecting Heroes, la Nueva T-Mobile está asumiendo un compromiso de hasta 7.7 billones de dólares y 10 años de duración para ofrecer llamadas, textos y datos ilimitados en smartphones GRATIS a TODOS los miembros de servicios de emergencias de TODOS los organismos públicos y sin fines de lucro, a nivel estatal y local, de las fuerzas policiales, bomberos y personal de emergencia médica, a lo largo y ancho del país. En cualquiera de los planes de la red de T-Mobile, los miembros de servicios de emergencias participantes siempre tendrán la prioridad, independientemente de cuántos datos usen; y Connecting Heroes les permite reponer dinero en sus presupuestos para apoyar otras necesidades vitales, como equipos para salvar vidas y paga adicional. Hablamos de una red 5G QUE BENEFICIARÁ A LA GENTE. Con el anuncio de hoy del Un-carrier, todos los organismos públicos y sin fines de lucro, a nivel estatal y local, de las fuerzas policiales, bomberos y personal de emergencia médica que estén interesados en la iniciativa Connecting Heroes pueden anotarse en la lista que figura en es.t-mobile.com/connectingheroes.

Project 10Million

Nuestro país tiene 35 millones de viviendas con niños y, de estos, alrededor del 15% carece de servicio de Internet en el hogar. Al mismo tiempo, siete de cada diez maestros asignan tareas por Internet. Si bien la educación debería ser igualitaria, los estudiantes sin conectividad están en desventaja cuando no pueden completar las tareas o ni siquiera comunicarse con sus maestros y compañeros. Los estudios indican que esos estudiantes sin acceso a Internet en el hogar muestran un patrón uniforme de calificaciones más bajas en lectura, matemáticas y ciencias. Esta es la brecha de conectividad en el hogar para las tareas escolares y, simplemente, no es justo.

El Project 10Million de la Nueva T-Mobile intenta erradicar esta brecha nacional mediante un compromiso sin precedentes de 10 billones de dólares, que ofrecerá acceso gratis a Internet a lo largo de los próximos cinco años, y otro compromiso de 700 millones de dólares en hardware para 10 millones de hogares. Las familias elegibles en Estados Unidos y Puerto Rico recibirán cada año hasta 100 GB de acceso GRATIS a Internet, un hotspot GRATIS con capacidad para Wi-Fi móvil y la opción de comprar determinados aparatos compatibles con Wi-Fi al precio de costo de la compañía. Y al igual que todos los clientes de la Nueva T-Mobile, los beneficiarios de Project 10Million podrán aprovechar la capacidad ampliada de la red 5G de la Nueva T-Mobile.

T-Mobile Connect

Si bien los planes de T-Mobile y Metro by T-Mobile tienen algunos de los mejores precios en el mercado, los planes más económicos comienzan a partir de los $30 al mes, el costo de un mes de desayunos para un estudiante promedio de una escuela pública. Gracias a los beneficios que acarreará la fusión propuesta, la Nueva T-Mobile podrá ayudar a los clientes que más necesitan el servicio, pero que tienen dificultad para incluirlo en sus presupuestos. Con el nuevo proyecto T-Mobile Connect, todos los consumidores de Estados Unidos y Puerto Rico obtendrán un inédito DESCUENTO DEL 50% en el plan más económico de T-Mobile, y acceso a la red 5G superpoderosa de la Nueva T-Mobile. Por solo $15 al mes, el plan dará a los clientes llamadas y textos ilimitados con 2 GB de datos a alta velocidad en smartphones. ¡Eso implica un ahorro anual de aproximadamente $180! Por $25 al mes, los clientes obtienen 5 GB de datos a alta velocidad. Y porque sabemos que los clientes usan más datos cada año, T-Mobile Connect también incluirá un innovador Incremento Anual de Datos para darles 500 MB adicionales de datos al mes, cada año, ¡durante los próximos cinco años! Se trata del primer plan que automáticamente crece y crece año tras año.

T-Mobile Connect es otro aspecto del compromiso de los precios anteriores de la Nueva T-Mobile, que incluye dar acceso a los consumidores a los mismos o mejores planes tarifarios, por el mismo o un mejor precio, durante tres años. Sabemos que este plan de bajo costo sin precedentes despertará a la competencia y dará lugar a precios más bajos en toda la industria y para todos los consumidores.

Otros compromisos de la Nueva T-Mobile

Las iniciativas anunciadas el día de hoy reflejan otros compromisos para con los consumidores y la comunidad que la futura Nueva T-Mobile ya ha forjado. T-Mobile y Sprint ya habían anunciado planes para promover el crecimiento en empleos, ofrecer a los usuarios un servicio al cliente líder en la industria e implementar prácticas laborales ejemplares en materia de diversidad e inclusión como la visión para la Nueva T-Mobile, que incluyen:

promover la creación de puestos de trabajo desde el primer día empleando más personal que cualquiera de las dos compañías por separado y contar, en total, con más de 11,000 empleados adicionales para 2024, comparado a lo que tendrían las dos compañías autónomas combinadas;

ampliar el Equipo de Expertos™ (TEX), el modelo de servicio al cliente líder en la industria, a todos los centros de experiencia para el cliente de la Nueva T-Mobile en Estados Unidos;

crear cinco nuevos centros de experiencia para brindarles apoyo a los clientes, lo que incluye la construcción de nuevas instalaciones cerca de Fresno, California; Kansas City, Kansas; y Rochester, Nueva York;

y establecer un avanzado conjunto de iniciativas de diversidad e inclusión junto con seis organizaciones de derechos civiles, como la National Urban League y UnidosUs.

Asimismo, las compañías han demostrado sistemáticamente cómo la Nueva T-Mobile está a favor de la competencia con sus planes de competir en precios, ofreciendo a los consumidores nuevas alternativas y creando un nuevo competidor nacional en banda ancha.

“Estas primeras innovaciones Un-carrier planeadas para la Nueva T-Mobile, y todos los compromisos que adoptamos antes de hoy, demuestran exactamente qué proponemos al decir que usaremos el servicio móvil —y ahora, la red 5G— para el BENEFICIO de la gente. En cuanto a lo que a los usuarios les encanta de T-Mobile, nada de eso cambiará. Continuamos resolviendo puntos críticos y promoviendo el cambio, pero ahora lo haremos con una red SUPERPODEROSA que solo es posible con la fusión de T-Mobile y Sprint. Con la Nueva T-Mobile, tendremos la capacidad de abordar soluciones REALES para tratar temas aún más críticos, con el verdadero alcance y capacidad necesarios para SOLUCIONARLOS. ¡Nada representa mejor al Un-carrier que eso mismo!”, comentó Mike Sievert, presidente y director de operaciones de T-Mobile. “Sabemos que hay quienes aún se preguntan por qué necesitamos la Nueva T-Mobile, y que han dicho que necesitan ver ciertas cosas antes de que pueda continuar el proceso, como más innovación y precios más bajos. Lo increíble es que en realidad estamos muy bien alineados con eso. Las iniciativas de hoy muestran, una vez más, cómo la Nueva T-Mobile cambiará la industria del servicio móvil trayendo BENEFICIOS: con más competencia, precios más bajos y soluciones innovadoras. Y lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo de lo que será posible. Es posible lograrlo con la combinación T-Mobile/Sprint, y estamos listos para el cambio. ¡NO VEMOS LA HORA de comenzar!”

T-Mobile puede cumplir estos compromisos si la fusión T-Mobile/Sprint se concreta. Para obtener información adicional, visita www.NewTMobile.com.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier de EE.UU., T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas adquieren los servicios de telefonía móvil por medio de liderazgo en la innovación de productos y servicios. Nuestra avanzada red nacional 4G LTE brinda experiencias excepcionales de servicio móvil a 84.2 millones de clientes que no están dispuestos a transigir en calidad y en valor. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile US presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visita es.t-mobile.com.

1 Informe técnico de IDC, patrocinado por T-Mobile, Un-carrier: A Multibillion-Dollar Consumer Savings and Market Leadership Playbook, marzo de 2018

El acceso a la red 5G de T-Mobile requerirá tener un aparato compatible con dicha red; la cobertura no está disponible en algunas áreas. Si bien el acceso a la tecnología 5G no requerirá un plan o función determinados, estos podrían ser necesarios para algunos usos o servicios. En todos los planes, por lo general el streaming de videos es de 480p. Connecting Heroes: para miembros estatales y locales de los servicios de bomberos, fuerzas policiales y personal de emergencia médica que verifiquen elegibilidad; podría estar sujeto a restricciones en la cantidad de líneas. Project 10Million requiere verificación de bajos ingresos y la necesidad de Internet en el hogar para estudiantes elegibles; los términos y condiciones completos estarán disponibles al momento de la inscripción. T-Mobile Connect: los impuestos y cargos son adicionales. Una vez al año, la asignación de datos aumenta en 500 MB en la fecha de comienzo del plan hasta 2024. Los datos mensuales se acaban al agotarse la asignación; se pueden comprar pases adicionales. Control de la red: los programas y servicios podrían lentificarse, suspenderse, cancelarse o restringirse si el uso causara interferencia con nuestra red o afectara nuestra capacidad para brindar un servicio de calidad a los demás usuarios, o si utilizas el servicio en forma abusiva o excesiva. El uso en un aparato tendrá prioridad sobre el uso a través de la capacidad de enlace, lo que podría brindar velocidades más rápidas al usar los datos en un aparato.

Información adicional importante

En relación con la transacción propuesta, T-Mobile US, Inc. (“T-Mobile”) presentó una declaración de inscripción en el formulario S-4 (expedienten.° 333-226435), declarada en plena vigencia por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (“SEC”) el 29 de octubre de 2018, que contiene una declaración de solicitud de consentimiento conjunto de T-Mobile y Sprint Corporation (“Sprint”), y que además constituye un prospecto de T-Mobile (la “declaración de solicitud de consentimiento conjunto/prospecto”). Cada una de las partes presentará otros documentos relacionados con la transacción propuesta ante la SEC. SE EXHORTA A LOS INVERSIONISTAS Y TITULARES DE VALORES A LEER LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO CONJUNTO/PROSPECTO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN PERTINENTE PRESENTADA ANTE LA SEC CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, YA QUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los documentos presentados por T-Mobile se pueden obtener sin cargo en el sitio web de T-Mobile, en es.t-mobile.com, o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. También se pueden solicitar por correo sin cargo a T-Mobile enviando una carta a T-Mobile US, Inc., Investor Relations, 1 Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10016, o llamando por teléfono al 212-358-3210. Los documentos presentados por Sprint se pueden obtener sin cargo en el sitio web de Sprint, en www.sprint.com, o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov. También se pueden solicitar por correo sin cargo a Sprint, enviando una carta a Sprint Corporation, Shareholder Relations, 6200 Sprint Parkway, Mailstop KSOPHF0302-3B679, Overland Park, Kansas 66251, o llamando por teléfono al 913-794-1091.

No es oferta ni propuesta comercial

Esta comunicación no constituye una oferta para vender ni una propuesta comercial de una oferta de compra de valores, ni habrá venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, propuesta comercial o venta se considere ilegal con anterioridad a la inscripción o calificación, conforme a la legislación sobre valores vigente en dicha jurisdicción. No se podrán ofrecer valores, excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la sección 10 de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, y sus posteriores enmiendas.

Advertencia en relación con las declaraciones a futuro

Esta comunicación contiene ciertas declaraciones a futuro con respecto a T-Mobile, Sprint y la transacción propuesta entre T-Mobile y Sprint. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hecho, incluida la información sobre resultados futuros, son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro generalmente se identifican mediante las palabras “anticipar”, “creer”, “estimar”, “suponer”, “pretender”, “puede”, “podría” o expresiones similares. Dichas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre los beneficios de la transacción propuesta, incluidos futuros resultados financieros y operativos previstos, sinergias, tasas de aumento y crecimiento, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de T-Mobile, de Sprint y de la compañía combinada, y el plazo previsto para completar la transacción propuesta. Existen varios factores que podrían ocasionar que los planes y resultados reales difieran de manera sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Dichos factores incluyen, entre otros, la imposibilidad o la demora para obtener las aprobaciones normativas obligatorias y el riesgo de que dichas aprobaciones puedan ocasionar la imposición de condiciones que pudieran afectar en forma adversa a la compañía combinada o los beneficios previstos de la transacción propuesta o el incumplimiento de cualquiera de las demás condiciones para la transacción propuesta de manera oportuna o en su totalidad; acontecimientos que puedan originar un derecho de una o ambas partes a cancelar el acuerdo de fusión de las empresas; efectos adversos en el precio del mercado de las acciones ordinarias de T-Mobile o Sprint y en los resultados operativos de T-Mobile o Sprint por no completar la transacción propuesta, o no hacerlo en el plazo previsto; la imposibilidad de obtener la financiación contemplada en relación con la transacción propuesta, o no hacerlo en los términos o en el plazo previsto; la capacidad de T-Mobile, de Sprint o de la compañía combinada de efectuar pagos sobre deudas, de pagar una deuda existente o futura a su vencimiento o de cumplir con los convenios incluidos en la misma; cambios adversos en la calificación de los títulos de deuda de T-Mobile o Sprint o condiciones adversas en los mercados crediticios; efectos negativos del anuncio, pendencia o culminación de la transacción con el precio de mercado de las acciones ordinarias de T-Mobile o Sprint y sobre los resultados operativos de T-Mobile o Sprint, por ejemplo, como resultado de los cambios en relaciones clave con clientes, proveedores, empleados u otras relaciones comerciales; costos de transacción considerables, incluidos los costos financieros y los pasivos desconocidos; la imposibilidad de lograr los beneficios previstos y las sinergias de la transacción propuesta, o no lograrlos en el tiempo previsto; costos o dificultades relacionadas con la integración de la red de Sprint y las operaciones con T-Mobile; el riesgo de litigios o acciones normativas, incluyendo el litigio antimonopolio facilitado por los asesores legales de algunos estados y del Distrito de Columbia; la incapacidad de T-Mobile, de Sprint o de la compañía combinada de retener y contratar personal clave; el riesgo de que ciertas restricciones contractuales en el acuerdo de fusión de las empresas durante el curso de la transacción propuesta pudiera afectar de manera adversa la posibilidad de T-Mobile o Sprint de buscar oportunidades comerciales o transacciones estratégicas; efectos de los cambios en el entorno normativo en el que operan T-Mobile y Sprint; cambios en las condiciones globales, políticas, económicas, comerciales, competitivas y del mercado; cambios en las leyes fiscales u otras leyes y reglamentaciones; y otros riesgos e incertidumbres detallados en el formulario S-4 y en el informe anual de T-Mobile en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2018 y sus informes subsiguientes en el formulario 10-Q, incluidos los detallados en las secciones “Factores de riesgo” y “Advertencia en relación con las declaraciones a futuro”, así como en sus informes subsiguientes en el formulario 8-K, presentados ante la SEC y disponibles en www.sec.gov y es.t-mobile.com. Las declaraciones a futuro se basan en expectativas y suposiciones actuales, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. En virtud de estos riesgos e incertidumbres, se exhorta a los lectores de esta comunicación a no basarse indebidamente en dichas declaraciones a futuro. T-Mobile y Sprint no asumen ningún tipo de obligación de actualizar o modificar la información contenida en esta comunicación (ya sea como resultado de la nueva información, acontecimientos futuros o algún otro factor), a menos que así lo exija la legislación vigente.

