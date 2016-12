Incendio genera suspensión de varias líneas del Subway en Navidad

Cientos de personas debieron ser evacuadas en los alrededores de la estación de la 57

Tremendo susto se llevaron en la noche de Navidad cientos de pasajeros del Subway, luego de que un incendio ocurrido a la altura de la calle 53 entre avenidas Sexta y Séptima, en Manhattan, obligara a que se realizara una operación de evacuación cuando las llamas llegaron hasta el subterráneo.

El incidente, ocurrido hacia las 10:15 p.m., afectó el sistema eléctrico de varias líneas, haciendo que el servicio se suspendiera en varios tramos de los trenes M, B, D y F.

“Tuvimos un problema con un fuego y por eso perdimos la electricidad en la calle 53 y esto dejó sin electricidad a los trenes que se movían por la Sexta y Séptima Avenida, en Manhattan”, le dijo a El Diario una vocera de la MTA, quien agregó que en este momento la mayoría del servicio suspendido ya se reestableció. “Ya regresó la electricidad y estamos en el proceso de restaurar la normalidad del servicio”.

La funcionaria explicó que el servicio ofrecido este lunes fue de día festivo y aclaró que lo ocurrido no afectará el funcionamiento del Subway para este martes, cuando miles de personas iniciarán su semana laboral tras los días de Navidad.

Juan Vásquez fue uno de los pasajeros que enfrentó los retrasos que se registraron en la estación de la calle 57, pero comentó que las operaciones en general no estaban tan lentas.

“Sí me ha tocado esperar más de lo normal, pero no mucho como uno hubiera pensado”, comentó el guatemalteco, quien se dirigía a su casa en Brooklyn. “Lo que sí espero es que el martes ya esto funcione normal porque o si no me afectaría mucho cuando me venga pa’ Manhattan y tenga que regresarme en la noche a mi casa”.

Asimismo la dominicana Zoyla Dominguez, quien esperaba el tren hacia Jamaica, Queens, dijo que los retrasos que experimentó fueron los típicos de estas fechas.

“Los trenes han estado llenos como si fuera domingo, pero de resto veo todo normal”, afirmó, al tiempo que dijo que por fortuna en el incendio de la noche de Navidad no hubo daños graves ni pérdidas que lamentar.

Las autoridades aún no han logrado determinar qué fue lo que ocasionó el incendio.

La MTA pidió a los usuarios del Subway que revisen su página web para conocer de manera actualizada cómo estarán operando todas las líneas del Subway hoy y mañana.

Revisa aquí cómo está funcionando tu línea en tiempo real http://travel.mtanyct.info/serviceadvisory/default.aspx