Exigen que Trump tumbe la prohibición de entrada de estudiantes musulmanes

El presidente de Brooklyn y líderes estudiantiles denunciaron que en CUNY por lo menos 150 jóvenes como la iraní Saira Rafiee no podrán regresar a Nueva York a retomar sus estudios

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump de prohibir temporalmente la entrada a Estados Unidos de inmigrantes y refugiados provenientes de 7 países de mayoría musulmana, tiene en vilo el futuro de cientos de estudiantes que no podrán regresar a la Gran Manzana a continuar sus programas educativos en las escuelas de CUNY.

Por ello, decenas de manifestantes se agolparon este lunes frente a la corte federal de Brooklyn para exigir que se revierta esa prohibición que, entre otros, tiene atrapada en Irán a la estudiante Saira Rafiee, una activista quien cursa un doctorado en ciencias políticas en CUNY.

El presidente de Brooklyn, Eric Adams, le pidió al gobierno del presidente Trump que acabe con lo que describió como “la pesadilla americana” y no fomente un programa de veto racista y xenóbofo, tras leer una carta que la joven estudiante de CUNY escribió narrando su drama.

“Me subí al vión para Abu Dhabi, pero allá en el aeropuerto me dijeron que no podría entrar a Estados Unidos. Tuve que estar allá por casi 18 horas junto a otros 11 iraníes antes de poder subirme al avión de regreso a Teherán. No tengo ni idea si alguna vez voy a poder volver a la escuela que tanto me gusta, o ver a mis queridos amigos”, decía la joven iraní en su carta.

La dominicana Amanda Marmol, estudiante de Leyes en CUNY, quien se sumó a la protesta, calificó de injusto y vergonzoso lo que está haciendo Trump con musulmanes como su compañera de universidad.

“Es importante que a los estudiantes que tienen visa y que ya están estudiando aquí se les permita la entrada, no solo porque la decisión del presidente de prohibir su regreso, afecta sus vidas, sino porque además envía un mensaje negativo al mundo de lo que es Estados Unidos”, aseguró la joven, quien no ocultó su temor de que luego el mandatario pueda adoptar otras medidas extremas incluso contra estudiantes latinos. “Ojalá que eso no ocurra, pero con Trump nunca se sabe lo que va a hacer después”, agregó.

Y ante la incertidumbre que ha generado la determinación de Trump, CUNY manifestó su apoyo a los estudiantes que se han quedado en el limbo sin poder regresar.

“La prohibición socava la libertad que enriquece los estudios y el centro de postgrados, una institución académica de alcance mundial”, aseguró Lori Duggan Gold, vicepresidenta de comunicaciones y asuntos públicos del Graduate Center de CUNY, a través de un comunicado. “Nosotros apoyamos la inmigración y las políticas relacionadas con las visas que defienden el flujo de ideas y la gente alrededor del mundo”.

Isaác Montiel, representante de la organización CUNY Dreamers le pidió al nuevo presidente que no le ponga un estigma a los inmigrantes musulmanes y que les permita regresar.

“Queremos hacer una declaración de apoyo hacia Saira y en contra de este tipo de medidas extremas de Trump. Queremos demostrar que somos estudiantes ejemplares y le decimos que no todos los individuos de un país específico pueden ser puestos en una misma categoría, y no más porque vengan de cierto lugar ya se vaya a pensar que son terroristas o malas personas”, dijo.