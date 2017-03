El Concejo analiza las acciones de ‘La Migra’ en cortes de NYC

Activistas denuncian que ICE está deteniendo a inmigrantes con faltas menores cuando acuden a sus citas en los tribunales

El pasado 3 de febrero un inmigrante mexicano acudió tranquilamente a una cita en la corte de Staten Island, por una infracción de tránsito cometida hace cinco años por conducir borracho. Pero al salir del tribunal, ‘La Migra’ lo agarró. Hoy el padre de familia está en un centro de detención de Nueva Jersey con una orden de deportación, en un hecho que activistas consideran parte de los abusos que se están cometiendo por las nuevas políticas migratorias del gobierno de Trump.

“Él estaba pagando sus multas y atendiendo a sus citas por un error que cometió hace mucho tiempo, pero Inmigración lo detuvo, y aunque fue en un lugar público, es un ejemplo de que están interfiriendo en las actividades de la justicia local y la Policía”, aseguró este miércoles el abogado César Vargas, durante una audiencia del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, convocada para analizar el impacto que las políticas del Gobierno federal están teniendo en la vida de muchos neoyorquinos.

El abogado agregó que este caso, del que prefirieron no revelar la identidad del implicado, es una clara muestra de que cualquiera de los 600,000 indocumentados que se estima viven en el área de Nueva York, está en riesgo de ser detenido y deportado, sin que se le respeten sus derechos.

“La presidencia de Trump está diciendo que solamente van a perseguir a criminales, terroristas y narcotraficantes, pero hay personas como este señor que no tienen récord violento, y aunque por ley él tiene derecho a tener una audiencia con el juez, con las nuevas políticas de muchos de esos derechos se están quitando y puede pasar que mañana lo deporten sin el debido proceso y sin audiencia”, recalcó el defensor de inmigración. “Ya cualquier persona es un criminal sin ser condenado. Basta con no tener documentos o ser sospechoso y esto está generando miedo en nuestra comunidad”.

En la audiencia estaba la esposa del mexicano detenido, quien lo acompañaba el día en que ICE lo arrestó, y aseguró que el último mes ha sido una pesadilla para ella y su hija de 16 años.

“Mi hija y yo estamos atravesando por un enorme dolor con todo esto y desde el día de la detención no lo hemos podido ver. Ha sido un proceso muy difícil y angustiante para todos”, aseguró la inmigrante, quien sólo quiso identificarse con el nombre de Lucila. “Yo tenía un hogar y una familia, pero la gente de ICE acabó con eso desde el momento en que nos separaron de mi esposo. Ahora vivimos con miedo”.

Efecto Trump en NYC

El concejal Daniel Dromm, miembro del Comité de Inmigración, se mostró muy preocupado por el efecto que las políticas de Trump están teniendo en la Gran Manzana y además de manifestar el compromiso del Concejo para seguir defendiendo a los indocumentados, dijo que es importante que estén asesorados legalmente.

“Las historias que escucho son muy duras y entiendo el miedo que hay, pero estamos buscando cualquier manera de apoyarlos más”, mencionó el concejal de Queens. “Vamos a trabajar en proveer más abogados, porque hemos visto que cuando una persona tiene un abogado tiene menos posibilidades de ser deportada”.

El político también advirtió que aunque muchos inmigrantes tengan miedo de terminar detenidos por ‘La Migra’ tras ir a la corte a cumplir con sus citas, deben hacerlo, porque si no podrían meterse en más problemas, aunque insistió en que no vayan solos sino con abogados.

Amy Taylor, directora legal de la organización Make the Road New York, aseguró que el impacto de las nuevas órdenes federales ha sido tal, que incluso muchas personas sienten que no es seguro ir no solo a sus citas en las cortes sino incluso ir a trabajar y hasta viajar en el Subway.

“Hemos escuchado historias como la de Lucila, de personas que han sido agarradas por ICE en frente de sus parejas y sus hijos fuera de las cortes”, dijo la defensora, quien pidió que cese esa táctica. “La presencia de ICE en las cortes es una política pública terrible que desincentiva que la gente comparezca”, agregó.

Entre tanto, ICE negó que exista una política de cazar inmigrantes al azar en lugares públicos y aseguró que solamente realizan acciones específicas encaminadas a detener a personas que son requeridas por la ley.