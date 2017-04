‘MS-13’ estaría detrás de cuatro asesinatos en Long Island

Entre los cadáveres encontrados con signos de haber sido golpeados había dos adolescentes

Las autoridades informaron que los cuatro cuerpos encontrados en el Recreation Village Town Park en Central Islip el pasado miércoles, presentando signos de haber sido golpeados brutalmente, serían víctimas de la pandilla salvadoreña ‘MS-13’ (Mara Salvatrucha) que opera en Long Island.

La conclusión se alcanzó luego que los detectives que investigan este caso interrogaron a familiares de las víctimas, entre las que se encuentran dos adolescentes.

Justin Meyer, comisionado de Policía asistente del Condado de Suffolk, indicó que “sufrieron severos traumas en todo el cuerpo, y creemos que los homicidios ocurrieron recientemente”, según reportó CBS 2.

La Policía identificó a los adolescentes como Justin Llivicura, de 17 años, y George Tigre, de 18.

Los investigadores indicaron que William, de 21 años, hermano de George, contó que este andaba con dos amigos y uno de ellos, identificado como Alex Ruiz, forma parte de la ‘MS-13’.

“Él (Ruiz) me llamó y me dijo que mi hermano estaba allí, y que él logró escapar del carro, pero vio cuando mi hermano fue asesinado. Además, me dijo dónde estaba mi hermano… me dio la dirección del parque”, dijo William, según reportó el New York Post.

La Policía indicó que los motivos del asesinato todavía se desconocen y no se han realizado arrestos.

El lugar donde fueron encontrados los cuerpos está cerca de la zona en Brentwook donde el pasado septiembre fueron asesinadas dos adolescentes de 16 años en las mismas circunstancias.

Por el asesinato de esa chicas, diez miembros de la ‘MS-13’ fueron arrestados el mes pasado bajo cargos de asesinato. Todos eran inmigrantes indocumentados.

Uno de los líderes de esa pandilla que ha esparcido sus acciones en el condado de Suffolk es Edwin Antonio Amaya Sánchez, quien fue deportado en el 2010, pero cuatro años más tarde volvió a ingresar al país.