“Nemo” llega a NY: Cuomo declara estado de emergencia (fotos/mapa)

Imperativo que los ciudadanos se queden bajo un techo seguro

Nueva York, 8 de Febrero – Entrada la noche los neoyorquinos sentían primera gran tormenta de nieve del año, “Nemo”, que algunas previsiones estiman que podría ser la mayor en los últimos cien años, y que llega a la ciudad tres meses después del huracán “Sandy”.

“Ha empezado a llover en la ciudad y esperamos caigan entre 10 y 14 pulgadas de nieve (de 25 a 35 centímetros) … Aunque todo podría cambiar en las próximas horas, tenemos que estar preparados para lo peor“, había adelantado hoy en rueda de prensa el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, decretó el estado de emergencia en todo el estado ante la llegada de la tormenta, para dar mayor flexibilidad a las autoridades en su respuesta ante una situación de desastre, aunque aclaró que las previsiones indican que no será tan grave como en otras ocasiones.

La tormenta “Nemo” llega tres meses después del devastador paso del huracán “Sandy” por la costa este de Estados Unidos, que dejó más de un centenar de muertos y daños por decenas de miles de millones de dólares, y de la que todavía no se han recuperado muchos vecinos de las zonas costeras de la ciudad.

“No podemos tomarnos a la ligera a la madre naturaleza. Con suerte no será muy drástico y todo indica que no será nada comparado con ‘Sandy’, pero eso no significa que haya que dejar de tomar precauciones”, dijo por su parte el Alcalde, quien no espera que en esta ocasión haya que evacuar las zonas costeras de la ciudad.

Las autoridades tanto locales como estatales han recomendado a los neoyorquinos que intenten en la medida de lo posible utilizar el transporte público, que eviten salir a las carreteras con sus propios vehículos, y que en caso de tener que hacerlo que extremen las medidas de precaución.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), empresa responsable de la extensa red de autobuses, metro y trenes de cercanías que comunica Nueva York y su zona metropolitana, ha advertido a los usuarios de posibles interrupciones del servicio en las próximas horas.

El Gobernador de Nueva York activó el centro de operaciones de emergencia del estado para poder dar seguimiento a la evolución de la tormenta y coordinar la respuesta de los servicios de emergencia, sobre todo en la zona metropolitana de Nueva York y en Long Island.

Las autoridades han advertido que las fuertes ráfagas de viento que se producirán durante el transcurso de la tormenta podrían derribar cientos de árboles y postes de electricidad, mientras que en las zonas costeras de Brooklyn y Queens podrían producirse pequeñas inundaciones.

La oficina de Bloomberg y la del gobernador Cuomo han aconsejado a la población que se abastezcan de alimentos, artículos de primera necesidad y medicinas ya que durante el transcurso de la tormenta podrían producirse cortes de energía, aunque el Alcalde ha asegurado que no se esperan problemas de abastecimiento de gasolina.

La tormenta “Nemo”, que se espera que concluya este sábado a primera hora, ha obligado a cancelar al menos 2,500 vuelos en los principales aeropuertos de la costa este del país, mientras que la ciudad de Nueva York dispone ya de 250,000 toneladas de sal para mantener las carreteras despejadas de nieve.