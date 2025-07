Juez niega libertad bajo fianza a Sean ‘Diddy’ Combs tras veredicto del jurado

El rapero Sean ‘Diddy’ Combs permanecerá en prisión luego de que el juez negó la libertad bajo fianza tras el veredicto del jurado en su juicio por tráfico sexual.

El jurado determinó que Sean ‘Diddy’ Combs es culpable de dos cargos de transporte para actividades de prostitución, pero fue declarado inocente de imputaciones más graves relacionadas con tráfico sexual y asociación ilícita.

El abogado defensor Marc Agnifilo solicitó al juez que Combs sea liberado y espere la decisión sobre su condena en su casa en Florida bajo ciertas condiciones. Entre las condiciones que solicitó la defensa incluía una fianza de un millón de dólares, restricción de movimientos a zonas específicas de Florida, California, Nueva York o Nueva Jersey, entrega de pasaporte y pruebas de detección de drogas.

“El señor Combs debería ser liberado bajo fianza hoy mismo”, escribieron los abogados. “Sería injusto seguir reteniendo al señor Combs en el MDC un solo día más, especialmente considerando que, de acuerdo con las directrices para estos delitos de prostitución, le correspondería cumplir cualquier tiempo adicional en una instalación de menor seguridad”.

La fiscalía se opuso a la solicitud de la defensa de Combs alegando que existe un “riesgo real” al dejar a Combs en libertad.

A través de un comunicado los fiscales alegaron ante el tribunal que los cargos impuestos a Combs ameritan la privativa de libertad y que además que “la única base concebible para la liberación sería la existencia de ‘circunstancias excepcionales’”.

“Incluso si la detención no fuera obligatoria, que lo es, el acusado no puede demostrar con pruebas claras y convincentes que no existe peligro de fuga o que represente un riesgo para otras personas o la comunidad”.

Sean ‘Diddy’ Combs permanecerá en prisión a la espera de la sentencia. Se desconoce por el momento los detalles de la condena. Cada uno de los cargos de transporte para facilitar la prostitución, de los cuáles fue declarado culpable, contemplan un máximo de diez años en prisión. El rapero fue hallado inocente de los cargos de asociación ilícita y tráfico sexual, cargos que implicaban cadena perpetua.

