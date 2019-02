Nadal y Ferrer tras título francés

Francia — El español David Ferrer se medirá en la final de Roland Garros contra su compatriota Rafael Nadal, tras eliminar en semifinales al francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-1, 7-6(3) y 6-3 en 2 horas y 4 minutos.

Nadal, que buscará mañana su octavo título del Grand Slam de París, se deshizo en su semifinal del serbio y número uno del mundo, Novak Djokovic, por 6-4, 3-6, 6-1, 6-7(3) y 9-7 e de 4 horas y 37 minutos.

Será la primera final española desde 2002, cuando Albert Costa se impuso ante Juan Carlos Ferrero, y la tercera de la historia, tras la de 1998, con victoria de Carlos Moyá sobre Alex Corretja, y la de 1994, donde Sergi Brugera se impuso ante Alberto Berasategui.

Rafa Nadal tiene ventaja de 19 triunfos por cuatro de Ferrer. La última final que disputaron fue apenas en febrero donde el manacorí se coronó en Acapulco.

“Cuando piensas de más, al final te llevas una buena tunda”, resumió Ferrer.

“Por supuesto, Rafael es el favorito para ganar Roland Garros. Pero voy a estar concentrado en cada punto para hacerlo lo mejor que pueda. No voy a estar pensando si es mejor que yo o no, voy a luchar mucho”, agregó el de Jávea, de 31 años, que no ha perdido un set en todo el torneo.

Ferrer consideró que “es muy difícil ganar a Rafa en cualquier superficie, pero en tierra batida más”.

Por su parte, Serena Williams intentará hoy hacer valer su condición de mejor tenista del mundo y destronar en la final de Roland Garros a la rusa Maria Sharapova, defensora del título y segunda mejor raqueta del circuito.

Sharapova, que ha ganado los cuatro Grand Slam, busca revalidar su condición de campeona en París y sumar su quinta ‘Joya’ frente a la menor de las Williams, que también ha coleccionado ya todos los trofeos mayores e intentará hacerse con su segundo Roland Garros.

Será la primera vez que la número uno y la número dos del ránking de la WTA se den cita en el segundo Grand Slam de la temporada desde 1995, cuando la alemana Steffi Graf derrotó a la española y mejor raqueta de aquel entonces, Arantxa Sánchez Vicario.

La propia Arantxa entregará hoy la Copa Suzanne Lenglen a quien se proclame campeona en la pista central Philippe Chatrier, en la que será la tercera final de un Grand Slam que disputan la estadounidense y la rusa.

Ya lucharon por el título del Abierto de Australia en 2007, con victoria para Williams, y por el de Wimbledon en 2004, con triunfo de Sharapova.

No obstante, la estadounidense solo perdió sus 2 primeros partidos contra la rusa, allá por 2004. Desde entonces Williams ha derrotado a Sharapova 13 veces en 13 partidos, sumando su último triunfo en la final del pasado torneo de Madrid, también en tierra batida.

“En una final de Roland Garros, todo eso no importa. Empiezas de cero. Tienes que jugar hasta el último punto y crees en ti misma”, comentó antes del partido Sharapova, de 26 años.

