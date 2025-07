Hija de Rubby Pérez reaparece con retoque estético a meses de la muerte del cantante

La cantante Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, estuvo muy contenta hace pocos días por una ocasión especial y, a través de su perfil de Instagram, compartió una galería de fotos para celebrarlo por todo lo alto. Lo particular fue ver el radical cambio que tiene en su rostro, y ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos por las postales que subió a la plataforma.

“Hoy llego a otro año más de vida, dando gracias a Dios por ello. Doy gracias porque él me ha permitido estar aquí, porque tengo salud y tengo cerca de mí a las personas que me aman y me ayudan a ser mejor. Hoy veo a esa niña de 10 años que quería ser… quería ser la mujer fuerte que soy hoy, que aprendió a ser valiente y fuerte, a llevar la cabeza bien en alto y que construyó una muralla bien fuerte para poder seguir”, comenzó diciendo en el mensaje.

Los usuarios de las redes sociales han estado compartiendo fotos anteriores, haciendo comparaciones de lo diferente que se ve. Algunos fanáticos del merenguero fallecido opinaron que no estaban de acuerdo, ya que su papá falleció a principios del mes de abril, por lo que creen que no ha respetado el duelo de alguien tan cercano como lo fue Rubby para ella.

“Aunque mi alma está triste, tengo más que agradecer que lo que tengo para lamentar. Aunque parte de mi vida ya no está, sé que ellos prepararon a esta mujer fuerte que soy hoy. Donde estén, les agradezco inmensamente la mujer que criaron y les doy las gracias por enseñarme a orar por las personas que no están de acuerdo con mi forma de pensar, en vez de desearles algún mal”, agregó en el texto.

Sin embargo, la cantante, hasta el momento, no ha mencionado nada al respecto, a pesar del notorio cambio que se aprecia en sus más recientes publicaciones compartidas. Algunos internautas han atribuido el cambio al cheque que recibió de los dueños de la discoteca donde murió su padre debido al colapso del techo.

“Gracias, Inés de Pérez, y gracias, Roberto Pérez, por siempre estar y llevarme de la mano con todos los valores que me inculcaron (los veo al otro lado de la luna). Celebraré mi cumpleaños como ustedes me enseñaron (Con mi familia). Gracias a mi hijo y a mi esposo por siempre estar“, agregó.

