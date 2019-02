Jennifer López ya hace planes con su nuevo novio

La artista no pierde tiempo tras la ruptura con Casper Smart

Aunque hace escasos días se definía a sí misma como una chica soltera y sin compromiso, lo cierto es que la exuberante Jennifer Lopez ha dejado entrever en las últimas semanas que entre ella y el bailarín Maksim Chmerkovski y podría existir una relación que fuera más allá de la mera amistad, teniendo en cuenta que en las últimas semanas ambos se han dejado ver juntos exhibiendo una complicidad similar a la que la cantante mantenía anteriormente con su exnovio Casper Smart.

Como publica el portal de noticias Wet Paint, la estrella del pop y el apuesto joven que forma parte de su cuerpo de baile estarían planteándose la posibilidad de pasar juntos una festividad tan estadounidense como la del 4 de julio, Día de la Independencia, aprovechando la circunstancia de que Jennifer lleva una temporada sin salir de Nueva York y de que Maksim pasará el resto de la semana en la zona residencial de los Hamptons que tanto gusta a la intérprete.

Según los allegados a la pareja, el objetivo final de tan emotivo encuentro sería el de certificar si la buena sintonía que irradian los dos artistas podría dar lugar a un vínculo sentimental mucho más serio, lo que no parece descabellado si se toman en consideración las declaraciones recientes de la diva del Bronx sobre la buena predisposición que sigue teniendo ante la idea de volver a enamorarse.

“Por supuesto que todavía estoy abierta al amor, es un sentimiento en el que siempre he creído y que forma parte de mi personalidad. Lo que es verdad es que en los últimos años he recibido varios golpes que me están sirviendo para tomarme las cosas con más calma. Ahora soy mucho más inteligente y fuerte en ese sentido, y creo que mi nuevo álbum es un buen reflejo de ello”, aseguraba recientemente al diario New York Daily News.

Otra de las razones por las que Jennifer López se muestra cautelosa a la hora de dejar que su lado más romántico vuelva a emerger tiene que ver con la cordialidad que sigue definiendo su trato diario con Casper Smart, el bailarín con el que compartió casi cuatro años de su vida. Pese a la sonada ruptura, el joven sigue profesando un sincero cariño a los mellizos de la artista, Max y Emme, y por eso la neoyorquina no estaría dispuesta a apartarle por completo de su ámbito doméstico.

“La conversación entre Casper y Jennifer versó principalmente sobre los niños, ya que quería saber cómo se encontraban y si le echaban de menos. Jennifer sabe que sus hijos adoran a Casper y que siempre le tendrán a su disposición para cualquier cosa que necesiten. En el fondo, Jennifer no concibe que Casper pueda desaparecer por completo de sus vidas”, aseguraba una fuente a la revista People.