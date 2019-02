Revelador video del momento en que policía dispara fatalmente a hombre en NJ

La Oficina del Fiscal del Condado Cumberland investiga si oficial abusó de la fuerza

Las reveladoras imágenes del momento en que un oficial le dispara fatalmente a un hombre en medio de una inspección de tránsito en Nueva Jersey fueron divulgadas este martes por las autoridades.

El video, tomado desde una dashcam en la patrulla de Braheme Days y Roger Worley, fue difundida a raíz de una petición de acceso a la información por medio del Acta de Expedientes Públicos.

La grabación muestra el altercado del pasado 30 de diciembre, en Bridgeton, desde que los agentes detienen a Jeram Reid (36) hasta que Days lo balea en medio del procedimiento de rutina.

Reid viajaba en el asiento del pasajero de un vehículo Jaguar junto a su amigo Leroy Tutt (46), cuando fueron interceptados en la avenida South y la calle Henry, a eso de las 9:30 p.m.

En el video se aprecia cómo en un periodo de dos minutos un intercambio amigable escala a la violencia. La conversación inicia cuando Days les indica a los hombres que están siendo detenidos porque esquivaron un rótulo de “Pare”. Days le pide entonces al conductor que le muestre la licencia, y segundos después, el oficial saca el arma.

“Enséñamé tus manos”, le grita Days a Reid. “Si buscas algo, vas a estar muerto (you’re going to be f*cking dead)”, continúa el uniformado.

“Yo no tengo ninguna razón para buscar nada…”, insiste el hombre mientras Worley apunta su pistola a Tutt, que se mantiene al otro lado del coche.

“Sácalos del auto, Rog. Encontramos un arma en el compartimiento de guantes”, alega Days.

“Te estoy diciendo, te estoy diciendo. Mantén tus manos ahí. Eh, eh, Jerame, si buscas algo, vas a estar muerto”, repite el oficial.

Poco después que el detenido sale del auto levantando sus manos, se escuchan, aproximadamente, nueve disparos.

La Oficina del Fiscal del Condado Cumberland investiga si los agentes abusaron de la fuerza.

Esta, sin embargo, no era la primera vez que Reid enfrentaba problemas con la justicia.

De acuerdo con NJ.com, el afroamericano pasó 13 años en prisión por dispararle a tres patrulleros de la policía estatal de Nueva Jersey. El verano pasado, Reid fue arrestado por cargos de resistencia a un arresto y posesión de drogas, entre otros. Days fue uno de los uniformados que intervino con el joven en esa ocasión.

