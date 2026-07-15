En la Gran Manzana nadie quiere en sus vecindarios refugios para hombres solteros desamparados

La crisis de personas sin hogar sigue siendo uno de los grandes dramas de una ciudad, en donde la tendencia creciente, es que mayoría de los residentes rechazan que se instalen en sus vecindarios albergues de hombres solteros desamparados.

Con base a registros periodísticos en los últimos dos años, se han precisado doce protestas de este tipo, cada vez que la municipalidad ha pretendido erigir este tipo de alojamientos temporales.

Esta vez, residentes, líderes comunitarios y funcionarios electos de Flatlands, en el sureste de Brooklyn, exigieron este martes que la Ciudad de Nueva York revierta su decisión de transformar el Holiday Inn Express, ubicado en el 5244 Kings Highway, de un albergue para familias con niños a un refugio para hombres adultos solteros, al considerar que el cambio fue impuesto sin consultar a la comunidad y altera por completo el propósito de la instalación.

Todo sucede cuando la Gran Manzana registra la peor crisis de personas desamparadas en la última década y a semanas de que un juez estatal ordenó a la administración del alcalde Zohran Mamdani suspender temporalmente su plan para reubicar en East Village el centro de admisión de hombres sin hogar que originalmente se localizaba en 30th Street.

Durante una manifestación frente al hotel, la concejal Farah N. Louis, el asambleísta Kalman Yeger, organizaciones cívicas y residentes de las Juntas Comunitarias 17 y 18 denunciaron que el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) nunca notificó ni sostuvo reuniones con funcionarios locales, juntas comunitarias o líderes vecinales antes de anunciar la conversión del inmueble.

Los manifestantes insistieron en que la comunidad ha respaldado durante años la presencia de un albergue para familias con niños y ha trabajado junto a las organizaciones que administran estos servicios. Sin embargo, sostienen que convertir el establecimiento en un refugio para hombres adultos representa un cambio sustancial que requiere un proceso de consulta pública y planificación con los residentes.

El rechazo de muchos residentes y líderes comunitarios se basa en los recuerdos que trae a los neoyorquinos los meses de la crisis migratoria que se inició en 2022, cuando la municipalidad instaló decenas de albergues solo para hombres que derivó en situaciones de violencia, caos y delincuencia en algunos vecindarios.

Durante los últimos años el gobierno municipal ha utilizado numerosos hoteles como refugios temporales. Algunos vecindarios, especialmente en el centro de Manhattan y partes de Queens han protestado por este tipo de albergues, en donde en espacios cercanos a escuelas, parques y residencias familiares se han escenificado incidentes como agresiones, robos y consumo de sustancias al aire libre.

“No estamos aquí porque a esta comunidad le falte compasión. Estamos aquí porque esta administración tomó una decisión que cambiará la vida de nuestro vecindario, sin hablar jamás con las personas que viven aquí“, afirmó la concejal Louis.

Vecinos presionan para que la Ciudad de Nueva York revierta su decisión de transformar el Holiday Inn Express, ubicado en el 5244 Kings Highway en un refugio para hombres adultos solteros. (Foto: Cortesía Farah N. Louis Office)

Cero comunicación

La legisladora local señaló que la comisionada del DHS, Erin Dalton, nunca contactó a la comunidad antes de anunciar el cambio de uso del hotel.

Por su parte, el asambleísta Kalman Yeger respaldó el reclamo y afirmó que las decisiones con impacto directo sobre un vecindario deben tomarse en coordinación con los residentes y sus representantes electos.

Los miembros de la junta comunitaria expresaron preocupación por la creciente concentración de refugios en el centro y sureste de Brooklyn, así como por la falta de transparencia del gobierno municipal en la planificación de estas instalaciones.

“Nunca recibimos una llamada telefónica, una reunión ni siquiera la cortesía básica de una conversación. Eso no es gobernar. Eso no es trabajar en alianza. Todos los neoyorquinos merecen refugio y dignidad, pero la transparencia importa, la ubicación importa y las comunidades merecen tener un lugar en la mesa antes de que se tomen decisiones de esta magnitud”, reiteró la concejal Louis.

La Ciudad: “Estamos haciendo ajustes”

La administración de Mamdani defendió la reconfiguración del sistema de albergues de la Ciudad y aseguró que los cambios en algunas instalaciones responden a un plan para reducir gradualmente el uso de hoteles comerciales y mejorar las condiciones de alojamiento para las distintas poblaciones atendidas.

En un correo enviado a El Diario, la oficina del alcalde explicó que el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DSS) está realizando una transición de algunos centros para “ajustar los grupos atendidos” y garantizar que cada población sea ubicada en instalaciones que respondan mejor a sus necesidades.

En la respuesta no se incluyó la posibilidad de replantearse en lo inmediato la instalación del polémico albergue en Brooklyn.

La Alcaldía sostuvo que estos ajustes forman parte de una estrategia más amplia para reorganizar la red de albergues de la ciudad, que enfrenta una alta demanda debido al aumento de personas que requieren alojamiento temporal.

“Al ajustar los grupos atendidos en los hoteles, ofrecemos opciones de alojamiento más seguras y dignas para los adultos solteros, a la vez que iniciamos el proceso de ubicar a las familias en centros más adecuados para satisfacer sus necesidades y apoyar su transición hacia una vivienda permanente”, señaló la administración.

El dato: