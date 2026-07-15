6 alimentos que debes dejar de comer si tienes colesterol y triglicéridos altos (y no es el huevo)

¿Tus exámenes de laboratorio salieron con los niveles de colesterol alterados? La solución comienza por lo que comes, por lo que es preciso un ajuste limitando al menos 6 tipos de alimentos, y el huevo no es el enemigo. Además, es fundamental incluir alimentos que ayuden al control de lípidos en sangre.

El doctor Bruno Román, creador de contenidos de salud y alimentación, revela una lista de alimentos que son los principales responsables de elevar los niveles de colesterol:

1. Refrescos, pan blanco y alcohol

Aunque estos alimentos no contienen grasa directamente, el exceso de azúcar refinada de las bebidas y las harinas del pan blanco se convierte en triglicéridos dentro del hígado. “Es como si el azúcar hiciera una fiesta y los triglicéridos fueran los invitados no deseados. Con el alcohol pasa exactamente lo mismo: se metaboliza directamente en grasa para tu torrente sanguíneo”, detalla Román.

2. Grasas saturadas y grasas trans

Los alimentos fritos, como las papas fritas, la comida chatarra, los aceites hidrogenados o reciclados y las grasas trans inflaman las arterias y promueven la oxidación del colesterol LDL. También hay que estar muy atentos a la comida congelada y preempacada, como los nuggets.

3. Carnes rojas grasosas y aderezos

Los cortes de carne como las costillitas, el rib eye o la picaña se deben consumir con moderación, ya que contienen vetas llenas de ácidos grasos saturados. Por su parte, los aderezos como la mayonesa comercial representan básicamente grasa sobre grasa.

4. Carnes procesadas y embutidos

Las carnes procesadas como salchichas, chorizos o tocino son auténticas bombas de grasa saturada y sodio. Román explica que comer estos alimentos es como “llevar un trozo de colesterol directo a tus arterias, como si estuvieras tapizándolas con grasa. Las grasas saturadas aumentan el colesterol malo (LDL), el cual se acumula en las paredes arteriales”.

5. Lácteos enteros: leche entera, quesos grasos y cremas de leche

Otros alimentos cargados de grasas son la leche entera, los quesos maduros y las cremas, ya que “estas grasas bloquean la eliminación natural del colesterol”.

Por otro lado, los helados o postres industriales combinan grasas trans con azúcar. El azúcar dispara los triglicéridos (que son el acumulador de grasa en la sangre). Esto aplica también para el chocolate con leche o los bombones: el combo de azúcar y lácteos es explosivo.

6. Mantequilla vs. margarina

Ambas aportan grasas, pero de distinto tipo. La mantequilla aporta una gran cantidad de grasas saturadas que favorecen los problemas cardiovasculares. Mientras tanto, la margarina (incluso en sus versiones light) suele estar llena de grasas trans. “Estas grasas son las peores de todas: alteran tu perfil lipídico, suben el colesterol malo y bajan el colesterol bueno (HDL)”, señala el experto.

11 alimentos que sí puedes consumir para regular los lípidos

Seguir una alimentación saludable, basada en alimentos ricos en fibra como los cereales integrales, semillas, frutos secos, legumbres y frutas y verduras, es clave para disminuir el colesterol alto. Crédito: Photo by Sander Dalhuisen on Unsplash | Unsplash

Para equilibrar los niveles de lípidos, hay varios superalimentos que funcionan como aliados bajar el colesterol y los triglicéridos de forma natural:

Aguacate (o palta): medio aguacate al día te aporta grasas monoinsaturadas, que es una aliada de la salud cardiovascular porque sube el colesterol bueno y baja el malo.

medio aguacate al día te aporta salud cardiovascular porque sube el colesterol bueno y baja el malo. Pescados grasos: pescados como el salmón, el atún y la sardina están llenos de ácidos grasos omega-3 , los cuales reducen los triglicéridos y la inflamación.

pescados como el salmón, el atún y la sardina están llenos de , los cuales reducen los triglicéridos y la inflamación. Avena y cebada: ricas en betaglucanos , un tipo de fibra mágica que atrapa el colesterol en el intestino y lo saca del cuerpo como si fuera basura.

ricas en , un tipo de fibra mágica que atrapa el colesterol en el intestino y lo saca del cuerpo como si fuera basura. Frutos secos: consumir un puñado de nueces y almendras ayuda a regular los lípidos gracias a sus nutrientes saludables.

consumir un puñado de nueces y almendras ayuda a regular los lípidos gracias a sus nutrientes saludables. Aceite de oliva virgen extra: para muchos este aceite beneficia la limpieza de las arterias. Usa una cantidad moderada en crudo.

para muchos este aceite beneficia la limpieza de las arterias. Usa una cantidad moderada en crudo. Frutas enteras: incluir en la dieta frutas como manzanas, naranjas y fresas, son ideales para aportar fibra soluble y mantener los niveles de azúcar.

incluir en la dieta frutas como manzanas, naranjas y fresas, son ideales para aportar Legumbres: las lentejas, garbanzos y frijoles son fuentes de proteína vegetal y fibra, libres de grasas malas.

las lentejas, garbanzos y frijoles son fuentes de proteína vegetal y fibra, libres de grasas malas. Vegetales de hoja verde: La espinaca y el kale (col rizada) contienen antioxidantes que evitan que el colesterol malo se oxide en las arterias.

La espinaca y el kale (col rizada) contienen antioxidantes que evitan que el colesterol malo se oxide en las arterias. Tomate y ajo: el tomate rico en licopeno para proteger los vasos sanguíneos. Mientras que el ajo, machacado o triturado, libera la alicina , su compuesto activo para bajar el colesterol y la presión arterial.

el tomate rico en licopeno para proteger los vasos sanguíneos. Mientras que el ajo, machacado o triturado, libera la , su compuesto activo para bajar el colesterol y la presión arterial. Té verde: por sus niveles de catequinas y antioxidantes, reducen activamente el colesterol LDL.

por sus niveles de catequinas y antioxidantes, reducen activamente el colesterol LDL. Semillas de chía y linaza (lino): son fuentes vegetales de omega-3 y fibra soluble.

son fuentes vegetales de omega-3 y fibra soluble. Chocolate negro (70% de cacao o más): consumido en pequeñas cantidades, sus flavonoides cuidan tus arterias. Importante que no contenga azúcar añadida.

Hábitos de vida indispensables para el éxito

Además de evitar los alimentos que aumentan los niveles de colesterol en la sangre, el doctor Román recomienda adoptar hábitos de vida saludables como:

Aumenta la fibra: consume más vegetales, legumbres y granos integrales para ayudar a eliminar el exceso de grasa.

consume más vegetales, legumbres y para ayudar a eliminar el exceso de grasa. Haz ejercicio físico: es una de las claves principales para quemar los triglicéridos acumulados.

es una de las claves principales para quemar los acumulados. Duerme bien: cumplir con el descanso es vital. Asegura entre 7 a 8 horas diarias de sueño nocturno.

cumplir con el descanso es vital. Asegura entre de sueño nocturno. Controla el estrés y el peso: el estrés crónico eleva la producción de lípidos en el hígado. Mantener un peso saludable es clave.

el estrés crónico eleva la producción de lípidos en el hígado. Mantener un es clave. Cocina inteligente: Reduce el consumo de sal apoyándote en hierbas aromáticas como el orégano y el romero. Evita las grasas trans y controla el tamaño de tus porciones.

Reduce el consumo de sal apoyándote en como el orégano y el romero. Evita las y controla el tamaño de tus porciones. Elimina hábitos nocivos: evita el tabaco y reduce al mínimo el consumo de alcohol.

evita el tabaco y reduce al mínimo el consumo de alcohol. Hidratación: mantente bien hidratado consumiendo suficiente agua a lo largo del día.

mantente bien hidratado consumiendo suficiente a lo largo del día. Chequeos regulares: acude al médico periódicamente para monitorear tus valores.

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