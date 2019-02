Obama: Viaje a Cuba será para avanzar esfuerzos que mejoren la vida del pueblo cubano

WASHINGTON.- El presidente Barack Obama optó por Twitter este jueves para anunciar que realizará su viaje histórico a Cuba el mes próximo, para avanzar esfuerzos “que puedan mejorar las vidas del pueblo cubano”, en el marco de una gira que, según la Casa Blanca, incluirá Argentina.

“Viajaré a Cuba para avanzar en nuestro progreso y esfuerzos que puedan mejorar las vidas del pueblo cubano”, dijo Obama con la etiqueta de “@POTUS”.

Next month, I’ll travel to Cuba to advance our progress and efforts that can improve the lives of the Cuban people.

— President Obama (@POTUS) febrero 18, 2016