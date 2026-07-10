Scaloni descartó beneficios arbitrales para Argentina: “Con el VAR es muy difícil que te ayuden”

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, analizó el duelo que sostendrá su equipo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El entrenador destacó las virtudes del conjunto helvético, valoró el compromiso de sus delanteros, elogió una vez más a Lionel Messi y negó que la Albiceleste haya sido favorecida por los arbitrajes durante el torneo.

Scaloni respondió a quienes cuestionan los arbitrajes en favor de la Albiceleste y descartó cualquier tipo de beneficio. “Hay gente que no quiere que Argentina gane y es normal, porque ya ganamos la última Copa del Mundo. Hoy, con el VAR, es muy difícil que te ayuden”, concluyó.

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Reconoció que Suiza será un rival de cuidado

Scaloni aseguró que Suiza será un rival de cuidado y recordó que su clasificación a esta instancia es producto de sus propios méritos. “Suiza compite, tiene jugadores de experiencia. Por algo eliminó a Colombia, será un rival interesante”, manifestó.

El seleccionador también tuvo palabras de reconocimiento para sus atacantes Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes mantienen una intensa disputa por un lugar en el equipo titular. “Soy un agradecido de Lautaro y Julián porque trabajan a destajo. Lamentablemente juega uno”, señaló.

Como era de esperarse, el capitán Lionel Messi también fue tema de conversación. Scaloni volvió a destacar la capacidad del astro argentino para aparecer en los momentos decisivos. “Cuando Messi huele peligro, es una máquina. Mientras él tenga ganas, va a ser el mejor”, afirmó.

Consultado sobre la otra llave de cuartos de final entre España y Francia, el entrenador argentino elogió el nivel de la selección española y coincidió con las palabras de Lamine Yamal, quien calificó ese enfrentamiento como una final anticipada. “España es un equipo temible. Coincido con Yamal; el partido contra Francia será una final adelantada”, comentó.

Asimismo, Scaloni reconoció que repetir el nivel exhibido por Argentina en el Mundial de Qatar 2022 representa un reto importante, ya que los rivales afrontan cada partido con una motivación especial. “Es difícil jugar tan bien como en Qatar. A nosotros los rivales nos juegan uno de los partidos de sus vidas”, explicó.

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La previa del choque de cuartos.



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