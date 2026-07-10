Las canciones del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 que podrían aumentar el riesgo de accidentes al conducir

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y millones de aficionados se preparan para disfrutar no solo del partido más esperado del torneo, sino también de un espectáculo de medio tiempo que reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música internacional.

Sin embargo, un nuevo estudio advierte que varias de las canciones que probablemente sonarán ese día podrían representar un riesgo inesperado para quienes conduzcan hacia reuniones, bares o los alrededores del estadio.

El análisis, realizado por la firma Sweet James, evaluó las 10 canciones más reproducidas de cada uno de los artistas confirmados para el espectáculo del 19 de julio: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay. Los investigadores compararon el tempo de cada tema con estudios sobre seguridad vial que relacionan la velocidad de la música con el nivel de atención del conductor.

Los resultados muestran que 23 de las 60 canciones analizadas, es decir, el 38%, se encuentran fuera del rango considerado óptimo para mantener el estado de alerta al volante, situado entre 85 y 110 pulsaciones por minuto (BPM). Según el informe, tanto las canciones demasiado lentas como las excesivamente rápidas pueden influir negativamente en la conducción.

La música también influye en la atención al volante

El estudio explica que el tempo de una canción puede modificar la forma en que el cerebro responde durante un viaje. Cuando la música tiene menos de 85 BPM, favorece un estado de relajación que, en trayectos largos o cuando el conductor ya está cansado, puede aumentar el riesgo de somnolencia o incluso de microsueños.

En el extremo contrario, las canciones que superan los 110 BPM generan un mayor nivel de estimulación. Aunque ayudan a mantener despierta a la persona, también pueden incrementar la velocidad de conducción, reducir la concentración y favorecer maniobras impulsivas.

Por ello, los especialistas consideran que el intervalo entre 85 y 110 BPM ofrece el mejor equilibrio entre mantener la atención y evitar una sobreestimulación que afecte la capacidad de reaccionar ante imprevistos.

Las canciones con mayor riesgo para conducir

Entre todos los temas evaluados, “STAY”, de Justin Bieber junto a The Kid Laroi, encabeza la lista con un ritmo de 170 BPM, el más alto de todo el repertorio analizado y el que el estudio asocia con un mayor riesgo de acelerar o distraerse al volante.

En los primeros lugares también aparecen “Ghost”, del propio Bieber, con 154 BPM; “Viva La Vida”, de Coldplay, con 138 BPM; y “Frozen”, de Madonna, considerada por el estudio dentro de las canciones que podrían incrementar el riesgo para los conductores debido a su tempo.

Por otro lado, el análisis identifica varias canciones de ritmo lento, entre ellas “The Scientist”, de Coldplay, con 73 BPM, una velocidad musical relacionada con una mayor sensación de relajación y fatiga durante recorridos prolongados.

Justin Bieber y Coldplay concentran la mayor cantidad de canciones fuera del rango ideal

El informe destaca que Justin Bieber y Coldplay son los artistas cuyos catálogos presentan mayores contrastes de tempo.

En el caso del cantante canadiense, su repertorio incluye desde “Despacito (Remix)”, con 89 BPM, considerado dentro del rango seguro, hasta “STAY”, que prácticamente duplica esa velocidad y encabeza la clasificación de canciones con mayor potencial de sobreestimulación.

Coldplay también presenta una amplia variedad de ritmos. Mientras canciones como “Yellow”, “Paradise” y “Hymn for the Weekend” se ubican dentro del rango recomendado para conducir, otras como “Viva La Vida” o “Fix You” aparecen clasificadas por el estudio entre las de mayor riesgo debido a su velocidad.

En contraste, Shakira y Burna Boy concentran la mayor cantidad de canciones dentro del intervalo considerado más favorable para mantener la atención al volante, con éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever”, “Last Last” y “On the Low”.

Un consejo para quienes viajarán durante la final

La final del Mundial del 2026 coincidirá con uno de los fines de semana de mayor movilidad del torneo. Miles de aficionados se desplazarán hacia estadios, restaurantes, bares y reuniones familiares para seguir el encuentro, por lo que el volumen de vehículos en las carreteras aumentará de forma considerable.

Ante ese panorama, Sweet James recomienda prestar atención no solo al volumen de la música, sino también a su ritmo. De acuerdo con la organización, elaborar una lista de reproducción con canciones cuyo tempo se mantenga entre 85 y 110 BPM podría ayudar a conservar un mejor nivel de concentración durante el trayecto.

Los autores del análisis subrayan que el género musical no determina el nivel de riesgo. Tanto una balada muy lenta como un éxito de pop o rock con un ritmo extremadamente acelerado pueden afectar la conducción, aunque por motivos diferentes. La recomendación final es sencilla: antes de emprender el viaje para disfrutar de la gran final del Mundial, revisar la lista de reproducción podría ser una medida adicional para llegar al destino de forma más segura.

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