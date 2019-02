Caballo que tiraba de carruaje colapsa en Central Park

Activistas exigen a la Ciudad que realice una investigación sobre este incidente

Los grupos que luchan por los derechos de los animales volvieron a renovar este martes su llamado para que se eliminen los carruajes tirados por caballos en Central Park, luego que el pasado martes un equino colapsó en pleno pavimento.

Imágenes compartidas en las redes sociales muestran al caballo tirado en uno de sus costados y con evidentes signos de agotamiento. Algunos testigos indicaron a varios medios locales que el animal estaba respirando con dificulta segundos antes de colapsar.

Activistas del grupo anti-carruajes NYCLASS están demandando una investigación sobre los que sucedió con el animal llamado Max, que se desplomó cerca del restaurante Tavern on the Green alrededor de las 10 a.m..

NYCLASS también distribuyó fotografías del caballo que fueron tomadas por transeúntes y que muestran al animal con las rodillas dobladas.

Medios locales señalaron que el conductor del carruaje, identificado como Chris Emanus, dijo que el veterinario había indicado que el animal estaba en buen estado y por ello lo puso a trabajar otra vez el lunes.

Emanus insistió que Max no colapsó, y que simplemente se tropezó, porque estaba usando herraduras por primera vez desde que salió de la granja hace ocho meses.