Cientos de miles de estadounidenses recibirán cheques de estímulo de hasta $1,702

Cientos de miles de residentes en Estados Unidos están por recibir pagos directos que funcionarán como un impulso económico similar a los antiguos cheques de estímulo federal, aunque estos provienen de fondos estatales.

Alaska, en particular, se prepara para enviar depósitos de hasta $1,702 a través de su programa Permanent Fund Dividend (PFD, por sus siglas en inglés).

Este programa, creado en 1976 para repartir las ganancias del petróleo y recursos naturales entre la población, envía cada año un pago a los residentes elegibles del estado. La cantidad varía según los ingresos del fondo y los precios del petróleo.

Este año, el monto total es de $1,702, que incluye un dividendo regular de $1,440 y un bono adicional de $262 como ayuda por costos energéticos elevados.

Esta cifra representa un aumento del 30% respecto al cheque de $1,312 entregado en 2023.

¿Cuándo se entregarán los pagos?

Las autoridades informaron que los pagos se enviarán en dos fechas clave:

-17 de julio de 2025: para solicitudes aprobadas de 2024 y años anteriores que aún no han sido pagadas hasta el 9 de julio.

-21 de agosto de 2025: para aquellas solicitudes aprobadas antes del 13 de agosto que todavía no hayan sido saldadas.

La fecha límite para haber solicitado este beneficio fue el 31 de marzo de 2025. Las solicitudes para el pago de 2026 abrirán entre el 1 de enero y el 31 de marzo del próximo año.

¿Quiénes califican para recibir el pago?

Para recibir el cheque de este año, los residentes deben haber vivido en Alaska durante todo el 2023 sin haber reclamado residencia en otro estado o país, ni haber recibido beneficios vinculados a otra residencia después del 31 de diciembre de 2023.

También es requisito:

-No haber sido condenado por delitos graves durante el último año.

-No haber estado encarcelado por delitos graves o menores en ese periodo.

-No haber estado fuera del estado más de 180 días en 2023, salvo en casos permitidos.

Cada año, alrededor de 600,000 personas en Alaska reciben este dividendo.

