Recursos para la comunidad en Mamaroneck, NY

Hace varias semanas les informé en esta columna sobre la campaña Luz Verde Nueva York, manejando juntos, que lleva a cabo el Centro de Recursos para la Comunidad (Community Resource Center) en colaboración con otras organizaciones comunitarias del estado. La campaña tiene como objetivo lograr que se otorguen licencias de conductor a los inmigrantes indocumentados. Por falta de espacio, no pude darles en aquella columna más detalles sobre esa agencia de nuestra Hispanic Federation que funciona en Mamaroneck, condado de Westchester.

Servicios directos integrales

El Centro nació en 1998 como Hispanic Resource Center of Larchmont and Mamaroneck con la misión de promover la integración de los inmigrante en la sociedad en general, pero con el tiempo no sólo adoptó su nombre actual sino que pasó a prestar servicios directos integrales por medio de una diversidad programas.

Hoy en día, el Centro presta ayuda y apoyo con las cuestiones de la vivienda, los alquileres atrasados, la falta de alimentos, la solicitud de beneficios sociales, la mediación entre caseros e inquilinos, el rellenado de formularios, las traducciones, los servicios de escribanos o notarios y el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y las agresiones sexuales, además de la remisión de casos a otras organizaciones que ofrecen servicios jurídicos, de salud y de inmigración.

Educación y ayuda a los trabajadores

“En materia de educación”, comenta Jirandy Martínez, Codirectora Ejecutiva del Centro, “ofrecemos entrenamiento laboral, varios niveles de inglés, educación básica y clases de GED en español, clases de ciudadanía y computación y cursos de desarrollo juvenil”.

Uno de los aspectos más exitosos de esta organización de Mamaroneck es su Centro de Trabajadores, donde se da acogida a hombres y mujeres interesados en recibir capacitación laboral y ayuda para la obtención de empleo. Además, el Centro pone en contacto a negocios y empresas que estén buscando trabajadores con empleados potenciales.

“En nuestro Centro de Trabajadores también ofrecemos talleres sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así como cursos sobre seguridad en el trabajo, bajo el patrocinio de OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Laboral de los Estados Unidos”, termina diciendo Jirandy Martínez.

Los interesados en el Centro de Recursos para la Comunidad (134 Center Avenue, en Mamaroneck, Nueva York) pueden llamar al (914) 835-1512 o visitar http://www.crcny.org.

Y quienes quieran saber más sobre las más de 100 organizaciones que integran la Hispanic Federation pueden llamarnos a nuestra línea gratuita, al 866-HF-AYUDA, o (866) 432-9832. Además, siempre pueden consultar nuestro sitio Web, www.hispanicfederation.org o seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, que es el 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation