Danza: Ballet Hispánico muestra sus armas de mujer

Arte y reivindicación bailan pegados en la nueva temporada de esta compañía de danza contemporánea

2017 es el año de las mujeres. No lo decimos nosotros, lo dice la gente en la calle, en las marchas de Washington que hicieron historia, lo dicen las actrices que ya reivindican igualdad salarial en Hollywood sin temor a represalias, y ahora lo dicen también desde la compañía de danza contemporánea Ballet Hispánico, donde su director creativo, Eduardo Vilaro, propone una temporada de primavera íntegramente montada por coreógrafas.

¿Por qué ellas y por qué ahora? Vilaro asegura que desde el nacimiento de esta compañía, una de sus misiones siempre fue promover la igualdad en las artes escénicas. “El mundo de la danza ha estado históricamente dominado por hombres en cuestión de liderazgo”, nos explica en conversación telefónica. “Desde los orígenes del ballet clásico se construyó una estructura en la que la mujer era vista a menudo como un medio para expresar la creatividad masculina en vez de como maestras de su propio arte”.

El coreógrafo reconoce que ha habido muchos avances desde entonces, pero el problema persiste. “Alimentando y celebrando el trabajo, liderazgo y poder creativo de estas coreógrafas latinas, Ballet Hispánico espera contribuir al proceso de convertir el mundo de la danza en uno más equitativo”.

El activismo no es algo nuevo para esta compañía de baile que nació hace 46 años con el propósito principal de celebrar la cultura latina y acercar el arte, la inspiración y las oportunidades a comunidades marginadas. “Tratamos de llevar a cabo esta forma de activismo mostrando algo auténtico y siempre inclusivo, eso siempre ha sido esencial en esta compañía”, afirma Vilaro.

Michelle Manzanales, Annabelle López Ochoay Tania Pérez-Salas son las elegidas esta temporada para dirigir con sus movimientos y piezas artísticas un programa pionero en el mundo de la danza contemporánea y en esta ocasión cada una de ellas ha creado una pieza de baile inspirada en sus orígenes y sus antepasados, que vienen desde Colombia a Bélgica, pasando por Texas y Ciudad de México.

El programa arranca con el estreno mundial de “Con Brazos Abiertos”, de Michelle Manzanales. Una obra que ahonda en el significado de la simbología Mexicana que la propia coreógrafa se resistía a aceptar cuando era una joven adolescente intentando encontrar su sitio en Texas. Descendiente de mexicanos y españoles, Manzanales, que tiene la costumbre de traducir sus emociones en forma de baile, no pudo evitar recurrir a sus propias experiencias para buscar inspiración cuando le pidieron que creara una pieza original para Ballet Hispánico . “Cuando estaba creciendo siempre me sentía fuera de lugar, tanto con mi familia mexicana, como con la americana, y he querido reflexionar sobre esa experiencia”, explica.

“¿Quiénes son los latinos contemporáneos? No hay solo un modelo, no somos un estereotipo, somos un grupo que cambia constantemente, como todos los demás”.

“Línea Recta”, de la belgo-colombiana Annabelle López-Ochoa, hace gala de su pasión por el flamenco explorando además una de sus faceta más intrigantes: ¿por qué no se tocan los bailarines en esta danza? La coreógrafa utiliza el baile tradicional español para explorar las particularidades, y en ocasiones dificultades, de la comunicación entre sexos. La obra de López-Ochoa cuenta además con música original compuesta por el guitarrista Eric Vaarzon Morel.

La tercera protagonista de la temporada es una de las voces principales de la danza contemporánea en México, Tania Pérez-Salas, que presenta en esta ocasión “Catorce Dieciséis”, una pieza que se inspira nada más y nada menos que en el número pi para terminar reflexionando sobre la circularidad de la condición humana. Acompaña sus pasos de la música de clásicos como Vivaldi y otros compositores barrocos que le ponen aún más emoción a unos movimientos muy teatrales y una impresionante puesta en escena.

En Detalle

¿Qué? Ballet Hispánico en el Jyce Theater

¿Cuándo? del 18 al 23 de abril

¿Dónde? Joyce Theater (175 8th Ave, Manhattan)

Entradas: en www-joyce.org desde $10