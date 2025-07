Demandan al condado de Nassau por uso de policías como agentes de ‘La Migra’

Desde que el presidente Donald Trump asumió nuevamente el poder ha intentado fortalecer relaciones con municipalidades para que apoyen al gobierno federal en su intento por aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Y aunque el condado de Nassau ha sido una de las pocas localidades de Nueva York que está colaborando abiertamente con los planes del mandatario, estaría violando las leyes estatales que prohíben a las fuerzas del orden público, como la policía, realizar arrestos civiles de inmigración para ayudar a ICE.

Y en su afán de que el trabajo conjunto entre la policía de Nassau y ‘La Migra’ contra neoyorquinos sin papeles termine, la Diócesis de Long Island, el Centro de Refugiados Centroamericanos (CARECEN), la organización HAFALI, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), Latino Justice PRLDEF, la Clínica Legal Hofstra, defensores comunitarios y residentes de Long Island, presentaron una demanda

para tumbar la orden ejecutiva del condado de Nassau, impulsada por el jefe de esa localidad, Bruce Blakeman.

Dicho acuerdo permite que los oficiales del Departamento de Policía del condado de Nassau detengan, interroguen y arresten a cualquier neoyorquino que consideren pudiera estar en el país sin autorización, lo que según la demanda, “socava los derechos de las personas contra registros e incautaciones irrazonables y promueve una discriminación racial generalizada”.

“Como orgulloso puertorriqueño, padre y defensor de los derechos civiles de toda la vida, he dedicado mi vida a ayudar a diversas comunidades e inmigrantes en el estado de Nueva York y en Long Island a obtener la ayuda que necesitan y merecen. Y ahora, mientras hago ese trabajo, vivo con el temor constante de que la policía del condado de Nassau me busque, me interrogue o incluso me arreste”, aseguró Marc A. Soto, director ejecutivo de la Fundación Liga de Justicia.

“Sé que no estoy solo. Muchas personas extraordinarias en nuestra comunidad tienen miedo de ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o buscar ayuda porque la policía local actúa como agentes federales de inmigración”, agregó el residente del condado de Nassau. “Este temor constante a la actuación policial ilegal ha hecho casi imposible realizar mi trabajo y servir a las mismas comunidades que siempre me he comprometido a apoyar”.

Rubin Danberg-Biggs, miembro de Skadden en la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y abogado principal de la demanda afirmó que la medida de colaboración promovida por el Ejecutivo de Nassau va en contra de leyes estatales y no mejora la seguridad pública.

“A pesar de lo que Bruce Blakeman pueda pensar, el condado de Nassau no puede ignorar la ley estatal establecida. La policía local no tiene la autoridad para actuar como agentes de ICE, ni la necesita”, dijo el litigante. “Este acuerdo ilegal no se trata de seguridad, razón ni estado de derecho; se trata de infundir miedo y perjudicar innecesariamente a las comunidades inmigrantes”.

El Reverendo Lawrence Provenzano, obispo de la Diócesis Episcopal de Long Island, señaló que el trabajo conjunto entre la policía de Nassau y ICE además de ir contra ley es un ataque a las familias neoyorquinas que viven en esa parte del estado.

“El acuerdo 287(g) socava nuestra capacidad de servir a nuestras comunidades, especialmente a las familias inmigrantes que ahora viven con el temor de ser detenidas o desaparecidas”, declaró el líder religioso. “Como cristianos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo, buscar justicia y defender la dignidad de todo ser humano; este acuerdo hace que esa labor sagrada sea casi imposible. La crueldad que presenciamos es inmoral e ilegal, y nos separa del amor de Dios y de los demás”.

Melanie Creps, directora ejecutiva de la organización CARECEN, advirtió que en Nassau viven miles de inmigrantes que son vitales en el desarrollo del condado por lo que calificó el acuerdo de colaboración entre la migra y la policía como perjudicial.

“El Condado de Nassau alberga a más de 300,000 inmigrantes, el 22% de nuestra población, que son vitales para la prosperidad de nuestra comunidad”, dijo la defensora comunitaria. “El acuerdo 287(g) entre el ICE y el Departamento de Policía del Condado de Nassau ha generado temor, erosionado la confianza y ha puesto a los inmigrantes, y a todas nuestras comunidades, en una situación de mayor inseguridad. Perjudica la seguridad pública al disuadir a los inmigrantes de buscar ayuda o denunciar delitos”.

Aunque mayormente las municipalidades a lo largo y ancho del estado de Nueva York han mantenido su postura de no colaborar con ‘la migra’, desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha firmado dos con el Condado de Nassau, uno con el condado de Broome y dos en el Condado de Niágara.