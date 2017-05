El hombre que le sacó los ojos a su esposa tras golpiza

Ésta es la historia de Mauricio Ortega y Nabila Rifo

Este caso ha estremecido a la sociedad chilena, y no es para menos: un hombre golpeó salvajemente a su esposa y terminó sacándole los ojos.

Mauricio Ortega enfrenta ahora una sentencia por ese crimen que ha sido tomado como bandera de activistas contra la violencia hacia las mujeres. Nabila Rifo, de 29 años, es un nuevo símbolo de lo que no debe ocurrir, expresan.

Esta historia se remonta al 14 de mayo de 2016, cuando la pareja cenaba en compañía de amigos. Todos habían bebido alcohol. Al calor de la fiesta, la pareja comenzó a discutir por dinero y porque ella había insultado a uno de los invitados. En la vivienda estaban los cuatro hijos de ambos.

Según ella cuenta, su esposo empezó “a golpear la lavadora, la puerta”, luego la golpeó a ella con el puño cerrado, pero aprovechando que él estaba borracho, ella salió a la calle, a donde fue perseguida por él. El testimonio se ha publicado en medios locales e internacionales, como El País.

Ella intentó parar la pelea. “No peleemos”, afirma que le dijo. Se dio la media vuelta y fue cuando Mauricio la golpeó en la cabeza con una roca. “Me hice la muerta para que no me siguiera pegando”. Luego sólo recuerda que despertó en el hospital con los ojos vendados. “¿Qué me pasó?”, preguntó. Las enfermeras dijeron que un accidente. “¿Volveré a ver?”, preguntó para recibir una negativa como respuesta.

Nabila, quien era camarera, no sabe qué hará ahora para mantener a sus hijos. En tanto, su esposo espera la sentencia que se dará a conocer este martes.