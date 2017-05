Chávez Jr. argumenta que dejó de comer la semana previa a la pelea vs. Canelo; su entrenador lo califica de “soberbio”

El peleador sinaloense asegura que perdió energía por conseguir el peso pactado

Julio César Chávez Jr. ya tiene un nuevo argumento para justificar su fatídica derrota frente a Saúl “Canelo” Álvarez y según el boxeador sinaloense, dejó de comer la semana previa a la pelea, para poder dar el peso requerido.

“Me pueden criticar y con razón, pero nadie sabe el esfuerzo sobrehumano que hice para marcar el peso. Las críticas las he tomado de buena manera y voy a seguir trabajando duro, de hecho en dos semanas me iré a México para entrenar con Nacho Beristáin“, comentó Chávez Jr. en una entrevista televisiva para la cadena deportiva ESPN.

De acuerdo con el pugilista, hijo de la leyenda mexicana Julio César Chávez, el dejar de comer le hizo perder energía, factor que se vio reflejado durante los 12 rounds que sostuvo en el ring frente a “Canelo” Álvarez, el pasado sábado, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Nadie pensaba que marcaría el peso, pero eso provocó que no tuviera energía, en las dos últimas semanas comí muy poco, la última semana no comí casi nada, mi mente quería pero mi cuerpo no me respondía, tenía condición pero no fuerza”, señaló el boxeador.

Con relación a lo que reveló su entrenador Nacho Beristáin, quien aseguró que dos horas antes de la pelea, Chávez Jr. se sometió a un masaje que lo “relajó demasiado”, el pugilista aclaró que eso no tuvo nada que ver en su actitud en el cuadrilátero, al momento de confrontar a “Canelo”.

“Lo del masaje no creo que haya sido la causa de mi actitud patética, arriba del ring es sin duda la peor actuación de mi carrera”, dijo Chávez y agregó que seguirá entrenándose con Beristáin y con memo Heredia.

Reconoció que es el único culpable de la desastrosa derrota frente a Saúl Álvarez, pero insistió en que todo tuvo que ver con el peso, pues tenía que dar 164.5 libras, que aunque lo consiguió, nunca pensó que no se recuperaría.

“Yo sé que la gente no tuvo el espectáculo que quería, cuando uno sube al ring no sube a perder, yo también me siento mal, peor que todos, peor que mis fans, pero hice un esfuerzo sobrehumano, por eso Óscar de la Hoya y Canelo me pidieron bajar a ese peso, sabían que me iba a matar, no quise fallar pero no me resultó, así que pueden seguir llegando más críticas que me voy a levantar”, concluyó Chávez Jr.

“Le ganó la soberbia”, Memo Heredia

“Memo” Heredia escribió en redes sociales que a Julio César Chávez Jr. le faltó humildad.

La relación entre Heredia, preparador físico, y el boxeador sinaloense quedó fracturada poco antes de que se realizara la pelea del sábado contra Saúl Álvarez.

“A Julio César Chávez se le dijo que la semana al pesaje era la más importante y que no se diera masajes, etc, pero su soberbia le ganó”, publicó Heredia en Twitter.

“Julio César Chávez Jr. jamás fue metido a ningún baño de sauna por mí o recomendado por mí, jamás le pedí que dejara de comer o beber agua”, agregó.

La aclaración del preparador físico es en respuesta a unas declaraciones que hizo el lunes el entrenador de Chávez Jr., Nacho Beristáin, quien comentó a la periodista Carmen Aristegui que dos horas antes de la pelea con “Canelo”, el Junior recibió un masaje que lo relajó demasiado, y por eso, fue vapuleado por el tapatío en Las Vegas.

Ese día del combate, “Memo” no se presentó en la esquina de JC hijo, ni después de la derrota en la suite del peleador en el hotel MGM.

Heredia subió el lunes un par de mensajes en Facebook, pero luego los eliminó.

“Las excusas normalmente vienen para justificar el fracaso“, escribió primero y luego agregó otro texto.

“Fumar hierba disminuye la reacción y contracción rápida de los músculos durante eventos profesionales y competencias. Es un pequeño consejo para aquellos jóvenes atletas con cerebro”.