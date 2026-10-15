6 alimentos para ir al baño rápido: cuáles funcionan en minutos y cuáles a las pocas horas
Aprende cómo algunos alimentos te ayudan a ir al baño en minutos y cuáles tienen efecto laxante a las pocas horas. Soluciones naturales contra el estreñimiento.
Aunque no existe una bebida o alimento que ayude a ir inmediatamente al baño, sí hay algunos alimentos para el estreñimiento que nos hacen ir en cuestión de minutos y otros que tienen un efecto laxante a medio plazo, incluso en horas. Un experto en microbiología de los alimentos explica cuáles son y qué ocurre en nuestro cuerpo a la hora de consumirlos.
Se trata de alimentos que tienen dos efectos clave: estimulantes de la pared intestinal e hidratantes rápidos. El microbiólogo en alimentos y divulgador de contenidos, Manuel Manzano, advierte que estos alimentos ayudan a subir en poco tiempo la cantidad de agua que hay en el tránsito intestinal.
Según las estimaciones del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), un aproximado de 16 de cada 100 adultos en los Estados Unidos sufren de estreñimiento. La cifra aumenta a partir de los 60 años, alcanzando a 33 de cada 100 personas. Por lo que es clave conocer cómo la alimentación puede ser una aliada para mejorar esta condición más allá de las medicaciones.
Estimulantes e hidratantes rápidos: efecto en cuestión de minutos
En esta categoría, Manzano destaca básicamente tres aliados diarios: el café, el agua tibia y el aceite de oliva.
El café
Tomar un café caliente o templado es una estrategia para hidratar por su combinación de agua sumada a la cafeína, que es “uno de los mejores estimulantes del colon”.
El agua tibia o caliente en ayunas
El experto define el agua caliente o tibia como uno de los laxantes que mejor ayuda a ir al baño. Para una mayor efectividad, se debe beber en ayunas, sin haber tomado nada más. Es una práctica diaria recomendada para las personas con estreñimiento.
El aceite de oliva
Otro alimento tan o igual de efectivo que el agua es el aceite de oliva. La manera más efectiva de tomarlo es una cucharada de aceite de oliva y luego tomarte el vaso de agua tibia o caliente. El aceite de oliva es efectivo porque, una vez que llega al intestino, “va a recubrir todo lo que es la pared intestinal y va a evitar que las heces o los fecalitos (heces endurecidas) dañen la mucosa”, y luego viene el aceleramiento del tránsito intestinal.
Laxantes naturales a medio plazo: alivio a las pocas horas
El otro tipo de alimentos, útiles como estrategia para combatir el estreñimiento, son los laxantes naturales que hacen efecto a las pocas horas:
Las ciruelas pasas
Estas frutas son un remedio natural contra el estreñimiento usado desde la antigüedad. Y es que su efectividad se basa en la combinación de fibra, fructosa y sorbitol. “El sorbitol es un excelente laxante porque tiene lo que se conoce como efecto osmótico”. Al tomarlo, lo que hace es “atraer agua de nuestro cuerpo al tubo digestivo, de manera que las heces se hidratan, no se secan y, por lo tanto, favorece y mucho al tránsito intestinal”.
Los famosos kiwis
Esta fruta es otro poderoso aliado para el estreñimiento por ser rica en una enzima conocida con el nombre de actinidina, con comprobados beneficios para estimular el movimiento gastrointestinal.
La cáscara de psyllium
El psyllium disuelto en agua ayuda a formar un gel que empuja las heces hacia el exterior. La clave para hacerlo realmente efectivo es hidratarse muy bien. “El psyllium necesita mucha agua y esa agua, si encima es tibia o un poquito caliente, potencia mucho más su efecto”. El experto aclara que, aunque no es muy agradable de tomar, sí es efectivo.
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