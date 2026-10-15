6 bebidas en ayunas que protegen el hígado graso

Iniciar el día con una bebida sin azúcar es ideal para cuidar la salud hepática, especialmente en personas con hígado graso. Aunque esta no funciona por sí misma para una “limpieza”, puede ayudar a hidratar, desinflamar y controlar los niveles de glucosa.

También debes tomar en cuenta que la protección hepática debe ir acompañada de una alimentación balanceada, hábitos saludables y, en algunos casos, tratamiento médico.

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6 bebidas que cuidan el hígado graso en ayunas

1. Agua natural

Es una de las mejores opciones para empezar el día, porque hidrata sin aportar azúcar ni calorías. Puede tomarse sola o con unas gotas de limón, si se tolera bien.

Aunque no elimina directamente la grasa del hígado, ayuda a reemplazar refrescos y otras bebidas azucaradas.

2. Café sin azúcar

Estudios observacionales han relacionado el consumo de café con algunos resultados favorables para la salud hepática. Puede tomarse solo o con un poco de leche sin azúcar añadida.

Durante años, investigaciones científicas han demostrado que el hábito de tomar café tiene beneficios y efectos perjudiciales. Sin embargo, expertos en salud aclaran que, lejos de dañar el hígado, esta bebida podría protegerlo.

Si provoca reflujo, ansiedad o palpitaciones, conviene moderarlo y consultar si es apropiado para cada caso.

3. Té verde

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos dice que el té verde podría mitigar el hígado graso, gracias a los compuestos bioactivos como flavonoides y polifenoles que posee. Esto se debe a sus efectos como antioxidantes, antiinflamatorios y reductores de lípidos.

Los expertos aclaran que a pesar de que el consumo de té podría reducir la incidencia del hígado graso, “se necesitan más investigaciones para esclarecer estos hallazgos y establecer recomendaciones dietéticas basadas en la evidencia para su manejo”.

4. Infusión de jengibre

La ganancia con la infusión de jengibre es que puede aportar variedad a la rutina, de modo que no te ancles en el té verde o café. También aporta otros beneficios a la salud como refuerzo inmunitario, control de azúcar en sangre y antiinflamatorio natural.

5. Agua con semillas de chía

Cuando las semillas se hidratan, forman una mezcla rica en fibra que puede favorecer la saciedad. No es un tratamiento específico para el hígado graso, pero puede acompañar una dieta equilibrada. Conviene dejarlas hidratarse bien antes de consumirlas.

6. Bebida de avena sin azúcar añadido

Puede acompañar el desayuno, siempre que se revise la etiqueta para evitar azúcares añadidos. Su composición varía entre marcas y algunas versiones aportan poca proteína, por lo que no sustituye por sí sola una comida completa.

¿Qué hábitos que ayudan a reducir la grasa hepática?

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de EE.UU. (NIDDK) señala que, en personas con sobrepeso u obesidad, perder gradualmente entre el 3% y el 5% del peso corporal puede reducir la grasa del hígado.

También conviene realizar actividad física con regularidad, priorizar verduras, frutas enteras, cereales integrales y grasas saludables, limitar refrescos, zumos azucarados y productos ultraprocesados, y reducir o evitar el alcohol según la recomendación médica.

Asimismo, es importante incluir en el desayuno una cantidad adecuada de proteína y fibra y dormir lo suficiente.

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