UFC 211: Frankie Edgar vs. “El Patera” Rodriguez, en vivo round a round (hora de la pelea)

El mexicano se enfrenta a un gran reto para recibir una oportunidad de título

El “Pantera” busca esta noche su boleto para disputar el título Pluma del UFC, algo que no será fácil, pues enfrenta al experimentado Frankie Edgar (21-5), ex campeón de peso Ligero.

Yair Rodríguez (10-1), el chihuahuense de 24 años, llega como número siete de la división para toparse con el número dos del listado en una de las peleas estelares del UFC 211 en el American Airlines Center de Dallas.

(Aquí podrás seguir el round a round de la pelea en vivo)

El mexicano trae una racha invicta en seis pleitos de UFC, y enfrenta la pelea más importante de su carrera.

“Sé que estoy en una pelea donde está el título (de Jose Aldo) en puerta. Sé que voy con un rival duro, que fue campeón del mundo y que es el número dos en el ranking”, expresó Yair, quien noqueó en enero a otra figura de UFC: BJ Penn.

En la misma función también pelea la de sangre veracruzana Jessica Aguilar (19-5), alejada de UFC casi dos años debido a una lesión en la rodilla. Se topará con la estadounidense Cortney Casey (6-4) en combate en peso Paja.

“Es una pelea que dedico a México, muero de ganar por subirme a pelear otra vez, hacer lo que más me gusta”, expresó.

Por su lado, el nayarita Marco Polo Reyes (8-3) peleará en Ligero contra James Vick.

En el combate estelar, el campeón Completo Stipe Miocic enfrenta a Junior Dos Santos.

La cartelera principal inicia a las 9 pm de México (7 pm Pacíficio / 10 pm Este en los Estados Unidos).

Para ver el combate contrata a través de Pay per view o en este enlace: UFC 211

CARTELERA COMPLETA

PRINCIPAL

– Stipe Miocic (c) vs. Junior dos Santos

– Joanna Jędrzejczyk (c) vs. Jéssica Andrade

– Demian Maia vs. Jorge Masvidal

– Frankie Edgar vs. Yair Rodríguez

– Krzysztof Jotko vs. Dave Branch

– Henry Cejudo vs. Sergio Pettis (Cancelada por lesión de Cejudo)

PRELIMINAR

– Eddie Alvarez vs. Dustin Poirier

– Chas Skelly vs. Jason Knight

– Jared Gordon vs. Michel Quinones

– Marco Polo Reyes vs. James Vick

– Jessica Aguilar vs. Cortney Casey

– Chase Sherman vs. Rashad Coulter

– Gabriel Benítez vs. Enrique Barzola

– Joachim Christensen vs. Gadzhimurad Antigulov