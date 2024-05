José Benavídez tras el combate Canelo vs Munguía: “Jaime no estaba listo”

El padre y entrenador del boxeador mexicano David Benavídez, José Benavídez Sr., decidió hablar sobre el combate que protagonizó el campeón indiscutido de los pesos supermedianos Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre su compatriota Jaime Munguía; en sus palabras el conocer de boxeo afirmó que se sabía desde antes que el triunfo iba a ser para el tapatío en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por lo que el resultado no es sorpresivo para él.

Durante una entrevista ofrecida para Fight Hype, José Benavídez destacó que la poca experiencia de Jaime Munguía en las 168 libras resultaba un punto negativo para él en este duelo en el que luchaba por coronarse con el título de campeón que ostenta el Canelo Álvarez desde hace más de un año y que estaba exponiendo en esta pelea; a pesar de todo consideró que el joven pugilista de 27 años ofreció una impresionante actuación en el cuadrilátero.

“Desde un inicio sabíamos que Jaime no estaba listo. Munguía solo ha hecho dos peleas en 168 libras y Canelo tiene toda la experiencia del mundo. A Munguía le faltó la experiencia suficiente para enfrentar a un peleador de élite. Y eso hizo que Canelo se viera muy bien”, expresó.

“Al final del día fue una pelea muy buena. Munguía llegó y pudo meterle algunos buenos golpes a Canelo. Creo que fue una pelea emocionante, pero creo que Munguía no tenía lo suficiente para ganar. Creo que Canelo ganó todos los rounds de forma unánime, vi la pelea en vivo, pero me gustaría verla en televisión, pero a mí me pareció que lo fue ablandando, y Munguía parecía listo para ser noqueado”, resaltó el entrenador en sus declaraciones.

Para finalizar, el padre del ‘Monstruo Mexicano’ hizo referencia al cuarto asalto en el que el Canelo Álvarez logró darle un drástico giro al conectar una serie de golpes contra su rival que fueron suficientes para prácticamente noquear a Munguía y generar un cambio en la estrategia de combate que estaba aplicando.

“Creo que fue muy buen golpe, y ahí pensé que Canelo lo iba a terminar, pero Munguía llegó con muy buena condición, se recuperó muy rápido y siguió peleando. Hubo momentos en que Munguía tiró varias combinaciones y se vio muy bien”, concluyó Benavídez.

