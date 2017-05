Juanes: “‘Mis razones para amarte’ tiene una ‘vibra’ única”

El nuevo trabajo del colombiano cuenta con 12 canciones en las que se mezclan ritmos folclóricos con toques de pop y rock

Creativo, inspirador y muy visual. Así es como Juanes, el conocido músico colombiano nacido en Antioquia y autor de éxitos mundiales como “La camisa negra” y “A Dios le pido“, describe su nuevo disco, “Mis razones para amarte“, uno de sus trabajos más innovadores hasta la fecha en el que han participado artistas de la talla de J Balvin, Jesse y Joy, Karol G, Piso 21, Fonseca y Kali.

El lanzamiento del disco coincide, además, con el estreno de “The Juanes Effect: De Canciones y Transformaciones“, un especial íntimo de 30 minutos grabado por HBO Latino que verá la luz el 19 de mayo y en el que la estrella colombiana hace un repaso de su vida personal y de su evolución musical.

“Mis razones para amarte” es un álbum muy distinto a los anteriores. ¿A qué se debe este cambio en tu estilo musical?

Yo creo que uno siempre evoluciona en su música y en su creatividad, y jamás se encierra en un estilo concreto. Mi anterior disco, por ejemplo, era mucho más introspectivo e intimista y lo compuse junto a mi equipo “al viejo estilo”, es decir, encerrados en un estudio. Este álbum, sin embargo, es mucho más visual y tiene una “vibra” distinta porque, como ser humano, estoy en otra etapa de mi vida y quería crear algo diferente a lo que se había hecho hasta ahora.

¿Fue un reto trabajar en un disco tan visual y complejo?

Desde luego, pero en ningún momento sentí que fuera una responsabilidad, sino que disfruté cada paso del proceso junto a mi equipo y hoy estamos felices de haber creado un producto artístico tan diferente. Además, al vivir en una sociedad en la que se consume música “por canciones”, sacar un disco y lanzarlo en un formato visual tan elaborado hace que el trabajo tenga un valor especial. Para mí, ver y escuchar una canción al mismo tiempo me parece fascinante porque cada tema se presenta con una “cara diferente”.

¿Qué echas de menos del Juanes de hace 10 ó 20 años?

La espontaneidad: en esa época iba por el mundo sin que me importara nada y apenas me preocupaba por el futuro, aunque mi esencia no ha cambiado y sigo aprendiendo cosas nuevas cada día. El único problema de tener una tan carrera larga es que cada vez es más difícil innovar para ofrecer cosas nuevas al público.

¿Qué sientes al cantar tus grandes éxitos ante el público?

Es curioso porque hace unos años odiaba cantar temas como “A Dios le pido” y trataba de no incluirlos en el repertorio de mis conciertos. ¡Era un idiota! Hoy, sin embargo, siento una alegría enorme cuando consigo conectar con el público a través de esas canciones, ya que se crea una unión increíble. Es mágico.

¿Te has inspirado en tu familia para componer algún tema de “Mis razones para amarte”?

Sí; de hecho, una de las canciones, “Alguna vez”, la escribí, junto a Fonseca, pensando en mi hija Paloma. Todos mis hijos (Luna, Paloma y Dante) han estado en contacto con la música desde que nacieron y a todos les encanta el arte, por lo que no me extrañaría que alguno de ellos siguiera mis pasos. En cualquier caso, yo siempre les animaré a que sigan sus sueños y dediquen su vida a lo que verdaderamente les apasione.