5 trucos sencillos para elegir la sandía perfecta: madura, dulce y muy jugosa

La sandía es una de las frutas estrella del verano por su delicioso sabor y por ser mayoritariamente agua, lo que ayuda a mantenernos hidratados. Pero, ¿cómo elegir una sandía jugosa y dulce? Hay cinco señales que nos da esta fruta y que, si las observamos bien, nos permitirán elegir una pieza perfecta.

En Nueva York, la temporada de sandías comienza desde mayo hasta el mes de octubre. Por lo que para elegir una buena sandía, muy sencillo: solo hay que estar atentos a la forma, al peso y al color en uno de los extremos.

1. La mancha de suelo o “mancha de campo”

La corteza de las sandías puede indicar qué tan madura, dulce y jugosa es una sandía.

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El color es determinante para elegir una sandía jugosa y madura. Un color verde más oscuro e intenso indica el grado de maduración de la fruta: a más madura, más dulce y sabrosa. En caso de que la fruta tenga una zona amarillenta, es algo natural, ya que es el lugar donde tocaba el suelo.

Pero esta mancha dice mucho del crecimiento de la fruta. “Si esa mancha es pequeña, significa que la fruta creció al ritmo correcto; si es excesivamente grande, es señal de que a la planta le costó más desarrollarse”, agrega Manzano. Por su parte, el nutricionista Rubén García asegura que fijarse en la mancha amarilla es clave para saber si ha ido madurando de forma natural. Cuando la mancha es blanquecina o muy pálida, suele indicar que la fruta fue recolectada antes de tiempo.

2. El truco del sonido (El golpe hueco)

Aunque parece un consejo de la abuela, lo cierto es que dar unos golpecitos con los nudillos a la sandía nos puede indicar su estado. Por ejemplo, si el sonido es firme y rotundo —como si estuviera ligeramente hueca, pero un hueco seco y limpio—, está óptima para comer. Mientras que si el sonido es sordo o extraño, la textura interior ya no será la mejor.

3. El peso correcto

A la hora de elegir entre sandías de un mismo tamaño y un aspecto bastante similar, la mejor opción es la que más pese. A mayor peso, mayor ha sido la nutrición de la fruta, por lo que ha ido acumulando más agua y azúcares de forma homogénea. Las sandías que tienen un peso que no corresponde a su tamaño indican que no han madurado correctamente.

4.- La redondez de la fruta

El microbiólogo en alimentos Manuel Manzano explica que la redondez de la sandía es sinónimo de que ha crecido de manera uniforme, con suficiente agua y minerales. Mientras que las zonas sombreadas o las formas irregulares a veces originan cambios de textura en el interior de la pulpa. El truco está en elegir la que tenga forma de balón de fútbol.

5.- El ombligo marrón

García compartió un gran truco de su abuelo agricultor para identificar la calidad de la fruta aprendiendo a diferenciar la parte de arriba de la de abajo. Mientras que en la parte superior suelen quedar restos del rabillo, en la zona inferior encontramos un círculo de color marrón conocido como ombligo de la sandía.

Este detalle es clave para saber si está en su punto:

Ombligo pequeño: Es la señal definitiva de que la fruta está lista para comer .

Es la señal definitiva de que la fruta está . Ombligo grande: Indica que es mejor descartarla, ya que no tendrá la calidad ni el dulzor que buscamos.

Manejo seguro de la sandía

Para evitar intoxicaciones alimentarias por comer una sandía en mal estado, hay algunas recomendaciones sencillas para manejar la fruta de forma segura, sobre todo cuando la llevamos a la playa o a actividades al aire libre.

La nutricionista y farmacéutica María de los Ángeles García García, conocida en redes como Boticaria García, señala que se puede mantener bien tapada a temperatura ambiente (de 20-25 grados) durante un máximo de tres horas.

Lo ideal es cortarla en trozos, colocarla en un recipiente hermético y mantenerla en la nevera portátil o cooler hasta el momento de consumirla. El cooler será de mucha utilidad para mantener la fruta fresca durante todo el paseo.

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