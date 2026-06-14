Mundial 2026: resultados del 13 de junio y agenda de partidos para hoy 14

Los encuentros de hoy incluyen Costa de Marfil contra Ecuador, Alemania contra Curazao, Países Bajos contra Japón y Suecia contra Túnez

El Mundial de 2026 ya está en marcha, con sorpresas y resultados clave desde el 13 de junio.

El Mundial de 2026 ya está en marcha, con sorpresas y resultados clave desde el 13 de junio. Crédito: Andy Wong | AP

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Por  Alfredo Di Cesare

El Mundial 2026 apenas está tomando velocidad, pero ya está regalando los habituales batacazos. La jornada del 13 de junio dejó marcadores clave en la fase de grupos y una sorpresa.

Este 14 de junio, la agenda vuelve a cargarse con duelos que pueden empezar a definir clasificaciones tempranas. Aquí tienes el resumen de ayer y la programación completa de hoy para que no te pierdas nada.

Resultados del Mundial 2026 – 13 de junio

Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 1 de los grupos B, C y D.

Grupo B

Qatar 1-1 Suiza

  • Embolo (SUI, penal, 17’)
  • Khoukhi (QAT, 90+4’)

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

  • Saibari (MAR, 21’)
  • Vinícius Jr. (BRA, 32’)

Haití 0-1 Escocia

  • McGinn (SCO, 27’–28’)

Grupo D

Australia 2-0 Turquía

  • Irakunda (AUS)
  • Metcalfe (AUS)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 14 de junio

Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E

  • ET: 3:00 PM
  • PT: 12:00 PM
  • Sede: Philadelphia Stadium
    FIFA

Alemania vs. Curazao – Grupo E

  • ET: 6:00 PM
  • PT: 3:00 PM
  • Sede: Houston Stadium

Países Bajos vs. Japón – Grupo F

  • ET: 9:00 PM
  • PT: 6:00 PM
  • Sede: Dallas Stadium

Suecia vs. Túnez – Grupo F

  • ET: 12:00 AM (ya del 15 de junio)
  • PT: 9:00 PM (14 de junio)
  • Sede: Estadio Monterrey

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