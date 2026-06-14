Mundial 2026: resultados del 13 de junio y agenda de partidos para hoy 14

El Mundial 2026 apenas está tomando velocidad, pero ya está regalando los habituales batacazos. La jornada del 13 de junio dejó marcadores clave en la fase de grupos y una sorpresa.

Este 14 de junio, la agenda vuelve a cargarse con duelos que pueden empezar a definir clasificaciones tempranas. Aquí tienes el resumen de ayer y la programación completa de hoy para que no te pierdas nada.

Resultados del Mundial 2026 – 13 de junio

Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 1 de los grupos B, C y D.

Grupo B

Qatar 1-1 Suiza

Embolo (SUI, penal, 17’)

Khoukhi (QAT, 90+4’)

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Saibari (MAR, 21’)

Vinícius Jr. (BRA, 32’)

Haití 0-1 Escocia

McGinn (SCO, 27’–28’)

Grupo D

Australia 2-0 Turquía

Irakunda (AUS)

Metcalfe (AUS)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 14 de junio

Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E

ET: 3:00 PM

PT: 12:00 PM

Sede: Philadelphia Stadium

FIFA

Alemania vs. Curazao – Grupo E

ET: 6:00 PM

PT: 3:00 PM

Sede: Houston Stadium

Países Bajos vs. Japón – Grupo F

ET: 9:00 PM

PT: 6:00 PM

Sede: Dallas Stadium

Suecia vs. Túnez – Grupo F

ET: 12:00 AM (ya del 15 de junio)

PT: 9:00 PM (14 de junio)

Sede: Estadio Monterrey

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