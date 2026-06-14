Mundial 2026: resultados del 13 de junio y agenda de partidos para hoy 14
Los encuentros de hoy incluyen Costa de Marfil contra Ecuador, Alemania contra Curazao, Países Bajos contra Japón y Suecia contra Túnez
El Mundial 2026 apenas está tomando velocidad, pero ya está regalando los habituales batacazos. La jornada del 13 de junio dejó marcadores clave en la fase de grupos y una sorpresa.
Este 14 de junio, la agenda vuelve a cargarse con duelos que pueden empezar a definir clasificaciones tempranas. Aquí tienes el resumen de ayer y la programación completa de hoy para que no te pierdas nada.
Resultados del Mundial 2026 – 13 de junio
Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 1 de los grupos B, C y D.
Grupo B
Qatar 1-1 Suiza
- Embolo (SUI, penal, 17’)
- Khoukhi (QAT, 90+4’)
Grupo C
Brasil 1-1 Marruecos
- Saibari (MAR, 21’)
- Vinícius Jr. (BRA, 32’)
Haití 0-1 Escocia
- McGinn (SCO, 27’–28’)
Grupo D
Australia 2-0 Turquía
- Irakunda (AUS)
- Metcalfe (AUS)
Partidos del Mundial 2026 – Hoy 14 de junio
Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E
- ET: 3:00 PM
- PT: 12:00 PM
- Sede: Philadelphia Stadium
FIFA
Alemania vs. Curazao – Grupo E
- ET: 6:00 PM
- PT: 3:00 PM
- Sede: Houston Stadium
Países Bajos vs. Japón – Grupo F
- ET: 9:00 PM
- PT: 6:00 PM
- Sede: Dallas Stadium
Suecia vs. Túnez – Grupo F
- ET: 12:00 AM (ya del 15 de junio)
- PT: 9:00 PM (14 de junio)
- Sede: Estadio Monterrey
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