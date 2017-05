NYCFC y Red Bulls se verán las caras en la US Open Cup

Ya no serán tres partidos en 2017 entre azules y rojos

Serán cuatro y no sólo tres los duelos entre los equipos neoyorquinos de la MLS en 2017.

New York City FC y New York Red Bulls jugarán el 14 de junio en Red Bull Arena por la cuarta ronda de la US Open Cup, el torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos. Aquí participan todas las ligas profesionales reconocidas por la Federación de Fútbol de EEUU y algunos equipos aficionados. El formato es llaves de eliminación directa a un sólo partido. Red Bulls ganó la localía por sorteo.

Será la primera vez que City y Red Bulls se midan el torneo. Los Celestes cayeron en 2015 y 2016 con New York Cosmos de la NASL, pero que decepcionó este año al caer 3-2 en la segunda ronda ante el Reading United de la PDL (cuarta división).

Los dos equipos se medirán por MLS 10 días después de ese partido en el mismo escenario. Los otros dos encuentros serán el 6 de agosto en Yankee Stadium y el 25 de agosto en Red Bull Arena.

Los Red Bulls tienen una hegemonía en el llamado Derbi del Hudson desde la llegada del City en 2015. Los de Nueva Jersey han ganado cinco partidos (incluyendo un 7-0 en Yankee Stadium) mientras que NYCFC sólo suma una victoria. Los Red Bulls han marcado 18 goles mientras que el City tiene 5.