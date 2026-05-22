USCIS dejará de procesar Green Card para inmigrantes que vivan en Estados Unidos: deben solicitarla en su país

Obtener la Green Card a través del matrimonio podría ser más difícil bajo una nueva regla de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USICIS), que advirtió que estudiantes, trabajadores extranjeros o turistas que quieran ajustar su estatus deberán hacerlo a través del consulado correspondiente en sus países de origen.

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Green Card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, indicí Zach Khaler, portavoz de USCIS. “Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione conforme a lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales”.

Agregó que el objetivo es evitar que una persona se quede en Estados Unidos en forma irregular si su petición de ajuste de estatus o Residencia Legal Permanente es rechazado.

“Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras haberles sido denegada la residencia”, declaró Kahler.

USCIS indicó en un comunicado que las personas que vienen a EE.UU. a estudiar, trabajar o de viaje como turistas, deben irse del país cuando lo marque su permiso temporal y, si desean cambiar su tipo de visa, deberán hacerlo desde sus países.

“Nuestro sistema está diseñado para que [los extranjeros] se vayan una vez finalizada su visita”, indica la dependencia. “Su visita no debería ser el primer paso en el proceso de obtención de la Green Card”.