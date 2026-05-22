Los estadounidenses están más preocupados por su dinero mientras la confianza del consumidor sigue en mínimos históricos

La sensación de que el dinero ya no alcanza se extiende en Estados Unidos. La confianza del consumidor cayó en mayo a 44.8 puntos, el nivel más bajo registrado en los 74 años de historia de la encuesta de la Universidad de Michigan, una señal de que millones de familias continúan preocupadas por su situación financiera y por el rumbo de la economía.

El dato resulta especialmente relevante porque refleja cómo los hogares están padeciendo su realidad económica cotidiana. Cada vez más estadounidenses afirman que los altos precios están dañando sus finanzas, mientras que el gasto en bienes no esenciales, las compras importantes y los planes financieros de largo plazo están quedando de lado por la incertidumbre del presente.

Lo más preocupante es que el deterioro no parece ser temporal. En apenas tres meses, la confianza del consumidor perdió más de nueve puntos, suficiente para superar los mínimos de la crisis financiera de 2008 y el repunte inflacionario de 2022. Esto significa que la presión sobre el bolsillo ya no es una preocupación pasajera para millones de familias. La señal es concreta: el miedo a gastar se traduce en recortes reales.

¿Por qué los hispanos deben prestar atención a este reporte?

Entre la comunidad latina, el deterioro ya es medible. Según un estudio de la Universidad Atlántica de Florida (FAU) publicado en mayo, el índice de confianza de los hispanos descendió a 73.94 puntos, el nivel más bajo en dos años.

El reporte señala que el 53% de los hispanos percibe un deterioro en su situación financiera respecto a 2025. Solo el 42% considera que es buen momento para comprar vivienda, y apenas el 35% ve favorable adquirir un automóvil. La encuesta fue aplicada a 537 adultos latinos en todo el país.

Gasolina y guerra: los dos factores que más pesan

Joanne Hsu, directora de las Encuestas a Consumidores de la Universidad de Míchigan, afirmó que este deterioro responde a presiones concretas: “Los consumidores siguen sintiéndose golpeados por las presiones de costos, lideradas por los precios en la bomba de gasolina“.

Un tercio de los encuestados confirmó el precio del combustible como su principal preocupación, y otro 30% responsabilizó a los aranceles impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

Las expectativas de inflación a un año se ubican en 4.5%, muy por encima del 3.4% registrado en febrero y de la meta de 2% establecida por la Reserva Federal.

Más pesimismo que durante la pandemia y la crisis de 2008

El índice lleva varios meses encadenando mínimos históricos. Abril rompió por primera vez la barrera de los 50 puntos, un nivel que no se rebasó desde la crisis inflacionaria de junio de 2022, y cerró en 49.8. En mayo, el dato preliminar fue de 48.2 y el final revisado se ubicó en 44.8, el nivel más bajo en los 74 años de historia del indicador.

10 de las 20 lecturas más bajas en los 74 años de historia del índice han ocurrido entre 2023 y mayo de 2026. Esta tendencia confirma que Estados Unidos lleva tres años en una espiral de desconfianza sin equivalente moderno.

En términos cotidianos, las familias están deteniendo compras grandes, recortan el gasto en restaurantes y entretenimiento, y destinan más dinero a la gasolina, cuyo precio promedio ronda los $4.60 por galón en mayo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la confianza del consumidor en niveles históricamente bajos

¿Qué es el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan?

Es una encuesta mensual que se aplica desde 1952 y mide cómo se sienten los estadounidenses respecto a su situación financiera. Un puntaje más bajo indica mayor pesimismo y menor disposición a gastar.

¿Por qué cayó a mínimo histórico en mayo de 2026?

El alza de la gasolina por el conflicto con Irán, la inflación persistente y los aranceles empujaron el índice de 49.8 en abril a 44.8 en mayo, una caída del 10% en un mes.

¿Cómo afecta esto a los hispanos específicamente?

El 53% reporta deterioro en su situación financiera y la disposición para comprar vivienda bajó al 42%, según la FAU. Son los consumidores con menos margen para absorber estos golpes.

¿Qué puede hacer una familia para protegerse?

Consolidar deudas a tasa fija, reducir gasto discrecional y construir un fondo de emergencia son los primeros pasos concretos. Aprovechar descuentos en productos esenciales también ayuda.

Conclusión

Un índice de 44.8 puntos en la confianza del consumidor retrata cómo millones de familias están tomando decisiones más cautelosas cada semana. Si las expectativas de inflación no ceden y los precios de la energía se mantienen, este pesimismo puede convertirse en una contracción real del consumo en el segundo semestre.

Para la comunidad hispana, la advertencia llega en un momento en que cada dólar tiene que rendir más. La pregunta no es si el ambiente mejorará, sino cuánto tiempo puede aguantar una familia antes de que los recortes dejen de ser opcionales.

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