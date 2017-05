Piqué contesta a los insultos de los madridistas

Piqué dejó varios titulares relacionados con el Real Madrid, los árbitros y Hacienda

Gerard Piqué compareció en un acto público y respondió a Carvajal, que le insultó durante la celebración de la 33ª Liga, conquistada recientemente por el Real Madrid.

El polémico central del FC Barcelona restó importancia a la mención de algunos de los madridistas que corearon su nombre en Cibeles. Dani Carvajal, que siguió el cántico empezado por la grada, es compañero de Piqué en la Selección española, por lo que se disculpó con él tras el insulto.

“Juego con Carvajal a las cartas, es un buen tío, lo conozco. Me mandó un mensaje y le dije que no hacía falta ni que se disculpara“, desveló Piqué. “Es una frase hecha que todos usamos para acordarnos del rival. No lo considero insulto, es en un momento de euforia, de celebración. Es lógico”.

Además de perdonar al defensor madridista, Piqué abordó varios temas calientes, como el arresto de su ex presidente Sandro Rossell, los problemas de Messi con Hacienda y la influencia de los árbitros en la Liga que ha conseguido el Real Madrid.

Detención de su ex presidente, Rossell

“Las leyes están para cumplirlas, no sé si él lo ha hecho o no. Lo mejor es no mojarse hasta que no se resuelva el caso. La presunción de inocencia está ahí. Que la Justicia haga su trabajo”.

Messi y su propio caso con Hacienda

“Son casos aislados y que no tienen que ver con el fútbol. Estoy en contra de cómo actúa Hacienda sobre mi caso, que es el que conozco. Hay otros muchos casos de otros jugadores, que no es trabajo nuestro. Nosotros solemos delegarlo en gente que luego resulta que no sabe hacer su trabajo. Esto no puede afectarnos en el terreno de juego. Claro que no nos gusta vernos en el foco por estas cosas, pero es lo que toca, pero hay que defenderse mientras hacemos nuestro trabajo”.

Influencia de los árbitros en el título del Real Madrid

“Creo que si no somos campeones es porque no hemos hecho los puntos del Real Madrid. Que los árbitros hayan influido… se pueden hacer muchas valoraciones, desde Madrid o desde aquí, esto va así. Creo que el año que viene debería implementarse el videoarbitraje (VAR) obligatoriamente. No por el Madrid o el Barça, creo que el arbitraje no está a la altura de esta Liga. Ya lo dije y me multaron, pero lo sigo pensando. Los árbitros tienen los focos encima. El VAR es necesario y obligatorio”.

Fracaso culé

“No es un fracaso, pero no es la temporada que hubiéramos deseado. No valoro mi temporada en función del rival. Debemos pensar en lo nuestro, en lo que hagamos nosotros. Aunque el Madrid no ganase Liga o Champions”.

Final Real Madrid-Juventus

“No sé si podré verla. Estaré en un curso en Harvard. Es uncurso de Business, Media Entertainment. Estoy hablando con el seleccionador a ver si puedo incorporarme un poco más tarde”.

