Julián Gil reacciona a portada de revista de Marjorie de Sousa y Matías

El actor también le responde a Niurka Marcos

Después de tanta controversia alrededor de la portada de revista en donde se presentó al hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, al fin People en Español lanzó las fotos. Este último fue excluido de la sesión fotográfica, pero en el programa “El Gordo y la Flaca” opinó sobre la portada.

“¿Hay manera de que salgan más feos? Los dos son hermosos, ¿o no?”, reaccionó Gil. “Muy bonitos. Bonitos no, lo que le sigue”.

El actor de “Sueño de Amor” también reaccionó a las declaraciones de Niurka Marcos al criticarlo por llorar públicamente.

“Los hombres tenemos todo el derecho de llorar, los hombres también lloramos, los hombres no somos de palo, los hombres sentimos y las veces que he llorado es porque lo he sentido y a veces he tenido que llorar en cámara porque no me aguanto. Creo que es un sentimiento muy natural”.

Gracias mi querida @gelenasolanotv por tu cariño …. Por siempre estar 😘 T q m Hoy no se pierdan El arranque de nuestro #tour de la mano de @carsonlifep #carsonlife A post shared by Julian Gil (@juliangil) on May 31, 2017 at 8:12am PDT