Las fotos de Sasha Obama que causa sensación en las redes sociales

Atrás quedó la niña tímida que vivió durante ocho años en la Casa Blanca

Si algo está claro que es que la hija mayor del ex presidente Barack Obama no es más la pequeña niña de la que se enamoró el país entero hace ocho años.

Hoy las redes sociales no dan a basto con las nuevas fotos de Sasha Obama donde aparece luciendo un espectacular vestido color rojo que deja claro que sus días de infancia han quedado completamente en el pasado.

Este fin de semana se conocieron las imágenes de la fiesta de cumpleaños de la hija mayor de Michelle y Barack Obama la cual llegó a su aniversario número 16 a finales de mayo. Las fotos están causando sensación entre los seguidores de la familia Obama en todo el planeta.

Juzgue usted mismo.

Sasha Obama is stuntin on everybody. Just look….fine as wine pic.twitter.com/E8NMULq6r1 — Talee💃🏽🌅 (@_ThreeLs) June 11, 2017

Look at Sasha Obama at her Sweet Sixteen and all her little black girl magic friends ☺️ pic.twitter.com/rlDpLLukNX — A.P. (@_tickledpink) May 20, 2017

Sasha Obama looking so classy. The Obama family’s melanin is on point. 🙌🏾🙆🏾🙆🏾‍♂️ pic.twitter.com/DEB94NgS1j — ✌🏾 (@AbNoorAlways) June 11, 2017