Cinco heridos tras serie de apuñalamientos en Penn Station de Nueva York; hay un sospechoso detenido

Cinco personas resultaron heridas la noche del domingo durante una serie de apuñalamientos ocurridos en la estación Penn de Nueva York, uno de los centros de transporte más transitados de Estados Unidos.

Las autoridades informaron que un sospechoso resultó detenido.

De acuerdo con información de The Associated Press, los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 7:00 de la noche, donde encontraron a las víctimas con distintos niveles de gravedad.

El Departamento de Bomberos de la ciudad indicó que una persona sufrió heridas graves, dos presentaban lesiones moderadas y otras dos resultaron con heridas leves.

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