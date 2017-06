Demandan a la Ciudad por $10 millones tras suicidio de joven en cárcel de Manhattan

Jairo Polanco Muñoz tenía problemas siquiátricos que según Legal Aid Society fueron ignorados, evidenciando serias fallas del sistema carcelario

En marzo del año pasado Emerita Muñoz recibió la noticia de que su hijo Jairo Polanco Muñoz, de 24 años, se había quitado la vida ahorcándose en su celda en la cárcel Manhattan Detention Complex, tres días después de haber sido señalado de robar un teléfono celular en un Dunkin’ Donuts. Y considerando que su muerte fue una tragedia que se pudo evitar y que ocurrió “ante la impactante indiferencia de la Ciudad”, la madre interpuso el lunes una demanda por $10 millones.

La querella no solamente fue entablado contra la Ciudad de Nueva York, sino también contra la Corporación New York City Health and Hospitals (NYCHHC) y el Departamento de Correccionales (DOC), al igual que contra miembros del personal municipal, médico y penitenciario responsables del cuidado de Muñoz mientras estaba tras las rejas.

“Solamente tenía 24 años al momento de su muerte, pero hasta ese entonces ya tenía un largo historial de necesidades de tratamiento siquiátrico conocido por los demandados”, mencionó la madre dentro de los alegatos de la demanda sobre la muerte de su hijo, quien emigró a Estados Unidos siendo niño y se hizo ciudadano en marzo de 2010.

Sarah Kerr, abogada de la organización The Legal Aid Society, que presentó la demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, explicó que el joven, quien era desamparado y quien había estado encarcelado anteriormente, no fue tratado según su condición mental, lo que lo llevó a su muerte.

“El señor Muñoz se había intentado suicidar antes en las cárceles de la Ciudad, y esta última vez, después de ser encarcelado, ellos sabían esa información y tenían esos récords que demostraban que su salud mental se había deteriorado muy rápido y no usaron ese conocimiento para cuidarlo y protegerlo”, aseguró la defensora, destacando que el caso no se puede tomar como un hecho aislado.

“Esto revela que existen problemas sistemáticos en las prisiones de Nueva York a la hora de proveer ayuda y cuidado apropiado sobre riesgo de suicidio y que están fallando al proveer el monitoreo necesario de la gente que saben que está en riesgo de suicidio y daño”, aseveró Kerr, advirtiendo que la segregación y aislamiento a que son sometidos los reclusos, agrava la situación.

Deficiente sistema judicial

Stefen Short, miembro del Proyecto de Defensa Criminal de los derechos de los reclusos de Legal Aid Society, agregó que el caso del hispano es un claro ejemplo de la manera injusta en que funciona el sistema de justicia.

“Él señor Muñoz fue acusado de robar un celular y el juez del caso le puso una fianza de $750, que es increíble y muy alta para un individuo que era desamparado, que no tenía fuente de ingresos y que había sido acusado de un delito menor. Y como no pudo pagar, lo encarcelaron en sistema porque no tenía recursos”, advirtió el abogado, mencionando que han ocurrido otros casos como el de Angel Perez-Rios, de 44 años, quien tenía problemas mentales y en enero del 2016 se suicidó por falta de atención y acceso a medicamentos.

Glenn E. Martin, presidente y fundador de Just Leadership USA y miembro del panel especial nombrado por el Concejo Municipal para analizar la situación carcelaria en la Gran Manzana, aseguró que el caso de Polanco Muñoz es el rostro de lo que ocurre en prisiones de la ciudad como Rikers Island. “Los neoyorquinos no pueden pagar el costo en dólares o en vidas humanas. Ya ha habido décadas de historias como las de Jairo y Kalief Browder”, agregó.

Respuesta de la Ciudad

La Administración De Blasio no emitió comentarios específicos sobre los alegatos interpuestos por la madre de Muñoz, pero un vocero del Departamento Legal de la Ciudad manifestó: “Revisaremos la demanda cuando seamos informados”.

Ante las quejas de fallas en el sistema de prisiones de la Gran Manzana, sobre la falta de cuidado y tratamiento a personas con problemas mentales o emocionales, Peter Thorne, vocero del Departamento de Correccionales de Nueva York aseguró que esa agencia no descuida a los internos.

“El Departamento se preocupa profundamente por la salud y el bienestar de todos los reclusos y está trabajando estrechamente con el proveedor de servicios de salud correccional de la Ciudad para asegurar que las personas bajo nuestra custodia cuenten con una atención médica de calidad”, manifestó el funcionario.

Datos sobre cárceles en NY:

14 suicidios por cada 100,000 reclusos se presentan en NY cada año.

45 suicidios por cada 100,00 reclusos es el promedio nacional en las cárceles.

158,054 personas se vieron envueltos en casos penales por delitos menores en el 2015.

135,445 hubieran ido a la corte civil bajo la nueva reforma penal.

10,000 personas anualmente no manchanrán su historial criminal por delitos menores, tras la reforma penal de NY.