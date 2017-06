EN VIVO: La audiencia del fiscal Jeff Sessions por el “Rusiagate”

Rendirá testimonio y será cuestionado sobre su relación con el gobierno ruso

El fiscal general Jeff Sessions rinde testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre el “Rusiagate”.

Particularmente, el exsenador habla de sus encuentros con el embajador en Washington del gobierno ruso, Sergei Kislyak.

El Comité investiga la injerencia del gobierno de Vladimir Putin en las elecciones de los Estados Unidos en 2016.

Esto es parte de lo que se ha dicho:

“No puedo abordar discusiones privadas que haya tenido con el presidente Trump”.

“No tuve reunión privada, ni conversación con un oficial ruso en el hotel Mayflower”.

“Nunca me he reunido con ningún ruso con respecto a alguna campaña de elección de los Estados Unidos”.

“En marzo, un periodista le preguntó a mi vocero… esa fue la primera pregunta se me hizo sobre reuniones con funcionarios rusos… le dimos al periodista sobre la reunión que tuvimos en mi oficina como senador con el embajador Kislyak… y luego de una reunión en Ohio… y le di una lista de otras 25 reuniones con otras personas… admití dos reuniones y no ocurrió nada indebido”.

“Nunca recibí información sobre la investigación… recibí solamente la información limitada que los funcionarios de carrera consideraron que debía recibir… no tengo ningún conocimiento de información sobre dicha investigación”.

“Les instruir a jefes de inteligencia que le informaran al personal que me hacía a un lado sobre la investigación (en torno a Rusia)… y que no me incluyeran en dichos asuntos y, por supuesto, lo han hecho”.

“James Comey habló conmigo y con mi vocero (sobre la comunicación con el presidente Trump) y expresó su preocupación sobre el protocolo de la Casa Blanca y el presidente y le respondí con estar de acuerdo en que el Departamento de Justicia debía tener cuidado sobe los contactos con la Casa Blanca… y estaba seguro que iban a tener control con la Casa Blanca y pensé que iba a hacerlo”.

“No desistí en defender mi honor en contra de estos alegatos”.

“Falsos ataques no van a intimidarme”.

“La razón específica de desistir participar en la investigación fue atendiendo el código de regulaciones federales del Departamento de Justicia… ningún empleado puede participar en alguna investigación, si tiene alguna relación privada o profesional con la investigación”.

Richard Burr: ¿Estaría dispuesto a entregar copia del correo electrónico donde informó que se hacía un lado?

Sessions: “Con gusto, creo que lo tengo conmigo”.

“Me comprometo a comparecer ante este o cualquier comité… cuando sea debido”.

“Tengo confianza en el señor Mueller…”

“No tengo idea si el presidente (Trump) confía en Mueller”.

“Se preparó un memorándum por el fiscal general adjunto (para sugerir despedir a James Comey) y estuve de acuerdo con ello… tener un comienzo fresco en el FBI”.

Mark Warner: ¿En medio de una investigación?

Sessions: “Sí”.

“No tuve conversaciones con Comey sobre su trabajo”.

“Surgió esto del dossier (sobre Trump y Rusia)… yo creo que eso es el informe que se me preguntó a mí… ha sido bastante desacreditado… sugeriría que yo participé con los rusos… es totalmente falso”.

James Risch: ¿Escuchó usted sobre la partipación de los rusos en las elecciones de EEUU?

Sessions: “No lo escuché… hubiera estado sorprendido… me hubiera salido”.

Dianne Feinstein: “¿Savbí ustes que el presidente ya había decidido despediro a Comer?

Sessions: “Nos pidió nuestra opinión… se le dio… y pidió que se plasmara por escrito… y dejaré lo que él dijo (el fiscal general adjunto)”.

Feinstein: ¿Habló usted con el presidente Trump sobre el despido de Comey?

Sessions: “No puedo discutir confirmar o negar la índole de conversación privada con el presidente sobre este tema u otros”.