La sorprendente revelación de Michelle sobre Barack Obama

El expresidente estuvo "engañando" a todos ¡durante ocho años!

SAN JOSÉ, California – El estilo de vestir fresco y moderno del expresidente Barack Obama fue “destruido” por su esposa, Michelle, quien reveló un sorprendente secreto del exmandatario de los Estados Unidos.

Sí, es sorprendente, porque cualquiera creería que un hombre con el poder político (y también económico) Obama tendría acceso a la ropa de última moda, pero no (y quizá no porque no quiera), ya que la exprimera dama reveló que su esposo ha utilizado su smoking ¡durante ocho años!

Michelle expresó que era injusto que mientras a ella le tomaban fotos de los zapatos y del detalle de cada conjunto, su esposo utilizaba el mismo atuendo siempre sin que nadie se diera cuenta.

“No importa lo que hagamos, él se pone el mismo smoking… Nadie comentó durante ocho años que él vistió el mismo smoking… los mismos zapatos“, expresó ocasionando la risa de los asistentes al la conferencia de desarrollaodres de Apple en San José, California.

El video fue compartido por Luis Ascorbe, un desarrollador español.