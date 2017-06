Aracely Arámbula reacciona a escándalo con Manola Diez

La ex de Luis Miguel ha reaccionado a la polémica generada por quien fuera su amiga por 22 años

Después de que Manola Diez acusara a Aracely Arámbula de haberla amenazado de muerte a ella y a su hijo, esta última al fin ha reaccionado a la polémica.

De acuerdo a información en el programa radiofónico “Todo para la mujer”, la protagonista de telenovelas como “La Doña” y “Los Miserables” no hablará del escándalo porque “no le parece un tema importante”.

Además, Arámbula declaró que “se han hecho las cosas más grandes de lo que de verdad sucedió, ya que le parece de mal gusto“.

“La Chule” aclaró que “no ve la televisión para no enterarse de cosas que no le interesan y no le importan” y solo quiere “hablar de temas importantes, que tengan que ver con su carrera“.

Por su parte, Manola fue captada en los foros de Televisa y habló con el programa “Cuentamelo Ya” donde dijo lo siguiente: “Fue un momento muy desafortunado, vengo de aclarar una situación, por demás no tenía sentido. No fue con dolo. Nadie quiere fama negativa (…) La verdad le deseo el bien, siempre ha sido así todo mundo, todos queremos trabajar, pero en su momento será”.