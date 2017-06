Tiempo Extra: La pelea entre Mayweather y McGregor levanta críticas (15 de junio)

El show de El Diario NY le trae lo más caliente del deporte de Nueva York y del resto del mundo

Hoy en Tiempo Extra hablamos de la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, que se hará realidad a finales de agosto. El púgil norteamericano, que volverá de su retiro para pelear contra el irlandés, tratará de dejar su racha en 50-0. Jamás ha perdido un combate. Lucharán bajo las reglas del boxeo, pese a que McGregor no sabe lo que es competir en este deporte a nivel amateur o profesional.

Hablaremos también de las novedades en béisbol, donde los New York Mets ganaron a los vigentes campeones, los Cubs de Chicago, y los New York Yankees perdieron en su visita a California. Repasaremos el derby de Nueva York de fútbol, donde los New York Red Bulls se impusieron por la mínima al City en la Stanley Cup.

