Trump firma nueva orden para restringir la ciudadanía por nacimiento

El presidente Donald Trump firmó este jueves una nueva orden ejecutiva para restringir en determinados casos la ciudadanía de niños nacidos en Estados Unidos, apenas semanas después de que la Corte Suprema bloqueara un intento previo de su Administración para limitar ese derecho.

Trump defendió la medida como un esfuerzo para combatir el llamado “turismo de maternidad”, mediante el cual mujeres embarazadas viajan al país con el propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

Desde el Despacho Oval, el presidente cuestionó la interpretación vigente de la Decimocuarta Enmienda, que establece la ciudadanía para las personas nacidas en territorio estadounidense.

Trump calificó de “muy desafortunada” la decisión del Supremo que anuló su anterior intento de modificar la aplicación de ese derecho y afirmó que su Administración está introduciendo “ajustes” porque considera injusta la situación actual.

“Hay gente que está creando negocios en torno a esto”, sostuvo el mandatario, quien acusó a personas adineradas de utilizar el sistema para obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

La nueva orden no plantea una prohibición general para todos los niños nacidos en Estados Unidos. La Administración Trump sostiene que existen excepciones reconocidas históricamente que permiten limitar la ciudadanía en determinadas circunstancias.

Las categorías que Trump busca excluir

La medida se aplicaría únicamente a futuros nacimientos relacionados con cuatro situaciones específicas.

Una de ellas contempla a los hijos de trabajadores diplomáticos extranjeros y amplía la categoría de personas vinculadas a gobiernos extranjeros que no reciben automáticamente la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

También incluye a los hijos de personas consideradas “enemigos extranjeros”, incluidos integrantes de organizaciones terroristas designadas por el Gobierno federal.

Otra disposición afecta a nacimientos en determinados territorios estadounidenses, aunque su aplicación dependería de que el Congreso modifique previamente la legislación. La principal población afectada en este caso serían residentes de Puerto Rico.

La cuarta categoría está dirigida a los hijos de mujeres que, según la Administración, entren al país mediante engaño con el propósito específico de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. La disposición también busca abarcar determinadas situaciones relacionadas con madres sustitutas.

Segundo intento

La iniciativa llega después de que Trump impulsara una medida mucho más amplia al comenzar su segundo mandato, el 20 de enero de 2025. Aquella orden buscaba negar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados y de algunas personas con estatus migratorio temporal.

Según las estimaciones proporcionadas sobre aquella primera medida, alrededor de 255,000 niños al año podrían haberse visto afectados.

La Corte Suprema bloqueó posteriormente esa política. El 29 de junio, el máximo tribunal determinó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por tanto, tienen derecho a la ciudadanía.

Trump sostiene, sin embargo, que la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 después de la Guerra Civil, ha sido interpretada de manera incorrecta. El presidente argumenta que su propósito original era reconocer la ciudadanía a los hijos de personas esclavizadas y no establecer un derecho universal aplicable a todas las circunstancias actuales.

La nueva orden representa así un segundo intento de su Administración por modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento, esta vez apoyándose en excepciones que considera compatibles con la Constitución.

Con información de EFE.