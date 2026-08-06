Los 4 “mejores” alimentos ricos en colágeno para aliviar el dolor articular (y cómo tomarlos)

Cuando los dolores articulares aparecen, la estrategia para aliviar los síntomas es consumir alimentos ricos en vitamina C, fuentes de azufre, magnesio y cobre. Un doctor en alimentos recomienda aumentar el consumo de ingredientes que promueven la producción de colágeno.

El doctor en microbiología de los alimentos, Manuel Manzano, destaca la importancia de incluir en la dieta los alimentos más ricos en colágeno, sobre todo en adultos mayores, ya que con el paso de los años las articulaciones van perdiendo esta proteína y comienzan los síntomas.

Las primeras señales de que las articulaciones están débiles son la hinchazón en las rodillas, la dificultad para subir escaleras o la rigidez para levantarse de una silla. El especialista advierte que no siempre tiene que ver con el sobrepeso, sino con el desgaste articular.

4 alimentos para fortalecer las articulaciones

Manzano recomienda cuatro fuentes de colágeno de fácil acceso y preparación. La clave para activar la regeneración en cualquier articulación requiere de dos elementos: un alimento rico en colágeno combinado con alimentos ricos en vitamina C.

La vitamina C estimula al organismo para producir su propio colágeno, favorece su absorción y ayuda a aliviar el dolor de artritis. El experto sugiere incluir:

Gelatinas naturales

La gelatina es una forma segura y deliciosa de incorporar el colágeno a la dieta. Crédito: Shutterstock

Una de las fuentes de colágeno más conocidas y accesibles. Es una opción económica que se vende en sobres y se puede agregar a diversos postres. La clave de este alimento es consumirlo sin azúcar.

Caldo de huesos

El caldo de huesos es una forma de obtener colágeno. Crédito: Shutterstock

Una preparación sencilla, económica y muy recomendada para personas a partir de los 50 o 60 años para su consumo diario. En caso de presentar colesterol alto, desgrasar el caldo es la mejor opción.

Carnes gelatinosas

Los cortes de carne gelatinosos y la casquería no solo aportan gran sabor a las preparaciones, sino que son una excelente fuente directa de colágeno (alimentos como las manitas de cerdo son puro colágeno).

Pescado

Incluye pescado en tu diera para aumentar la producción de colágeno. Crédito: Shutterstock

La piel del pescado es sumamente rica en colágeno. Además, las espinas de especies pequeñas como sardinas y boquerones se pueden masticar para aprovechar sus nutrientes. Variedades como el salmón también concentran colágeno en la piel.

Incluir moras en la alimentación puede promover la producción de colágeno. Crédito: Shutterstock

También recomienda acompañar siempre la dieta con alimentos que estimulen la síntesis y absorción de colágeno:

Alimentos ricos en vitamina C : Pimiento rojo , kiwi , frutos rojos y cítricos .

: , , frutos rojos y . Alimentos ricos en azufre : Brócoli , coles de Bruselas y demás vegetales de la familia de las crucíferas .

: , y demás vegetales de la familia de las . Alimentos ricos en magnesio y cobre: Presentes en frutos secos, plátanos y semillas.

Manzano advierte que los resultados no se obtienen de un día para otro, pero al consumir estos alimentos de forma sostenida en el tiempo, el dolor de artritis y artrosis se alivia progresivamente.

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