¿Melania Trump está copiando a alguien su estilo de vestir?

Y no te imaginas a quién, dicen, estaría imitando la Primera Dama

Expertas de moda consideran que la primera dama Melania Trump está cambiando su forma de vestir, de un estilo “desholgado” a uno más formal y “cercano al poder”.

Ahora que vive en la Casa Blanca, Melania tiene una mayor exposición pública, por lo que ya puede verse más el tipo de atuendos que lucirá durante la administración de su esposo, el presidente Donald Trump.

Especialistas de El País y The New York Times coinciden en que la exmodelo tiene un estilo cercano al personaje de Claire Underwood, de “House of Cards”, interpretado por Robin Wright, quien también ha cambiado sus atuendos conforme avanza la historia.

Para Vanessa Friedman, de NYT, es “casi lógico” que haya una similitud entre la realidad y la serie de televisión, que dio un giro tras el triunfo del presidente Trump.

“Vivimos en un mundo donde la línea de la realidad y la TV está cada vez más, bizarramente fluida. Creo que ha habido mucho debate sobre el paralelismo entre la historia de la quinta temporada y la historia de la Administración Trump (¡la interferencia rusa! El deseo de usar la oficina para beneficio personal), así que las imágenes de asociación son difíciles de ignorar”, escribió.

Beñoga Gómez, de El País, señaló que a ambas coinciden en marcas como Michael Kors, así como en una “obsesión por enfatizar su cintura”, además de atuendos cercanos a un “corte militar” y las blusas y vestidos sin mangas.

Aquí algunos ejemplos de lo que las expertas comentan.

También The Sun considera que la vestimenta de la Primera Dama tiene similitudes con la del personaje de la serie de TV.

Is Melania Trump taking fashion tips from House of Cards? https://t.co/0VLZmyUs8y pic.twitter.com/nlmAugDq9t — The Sun (@TheSun) May 31, 2017