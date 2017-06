John Mayer cambia el alcohol por la marihuana

"Tengo 39 años y solo recuerdo 32"

En su último álbum, titulado “The Search for Everything”, el cantante John Mayer narra en doce canciones el renacer físico y espiritual que ha experimentado en los últimos años después de una de las etapas más turbulentas de su vida que lo llevó incluso a recurrir a la terapia. Ahora, el que fuera pareja de Katy Perry, Taylor Swift y Jennifer Aniston, ha desvelado qué gran cambio en sus hábitos diarios ha jugado un papel fundamental a la hora de recuperar las riendas de su vida: sustituir el consumo de bebidas alcohólicas por el de cannabis.

“[Fumo marihuana] en vez de beber alcohol, y mi calidad de vida ha mejorado considerablemente. Beber es un timo. ¿Cuánto es suficiente? Cada vez que bebía, siempre quería hacerlo de forma controlada, pero no me sentía bien. Al final siempre me pasaba: ‘He dicho que solo dos [copas], ya llevo tres, ¿y ahora ya llevo cuatro?’. No considero que tuviera un problema, pero recuerdo que un buen día dije: ‘Esto no está bien. Necesito un descanso. Por mucho que bebiera, nunca me sentía mejor. Siempre supe que no era lo correcto'”, reconoce en la última entrevista que ha concedido a la revista Rolling Stone.

A real good time. ⚡️ 📸@jayblakesberg A post shared by johnmayer (@johnmayer) on Jun 10, 2017 at 11:29am PDT

Para el guapo artista, el gran inconveniente que se derivaba de beber alcohol era que le impedía recordar noches enteras, algo que curiosamente no le ha vuelto a suceder con la marihuana.

“Yo era el típico pesado que decía que no le gustaban los estados alterados de conciencia. Pero cuando sabes realmente quién eres, no pasa nada. Ahora estoy mucho más abierto a los pequeños cambios de conciencia. Recuerdo todos y cada uno de mis ‘viajes’, recuerdo todos los pensamientos que he tenido mientras estoy ahí tumbado“, confiesa en la misma publicación.

Poolside with the Birthday Boy @bravoandy A post shared by johnmayer (@johnmayer) on Jun 2, 2017 at 3:07pm PDT

Además, Mayer espera que esas pequeñas modificaciones en su rutina le ayuden a no volver a cometer los mismos errores del pasado. De hecho, preguntado por su opinión sobre las recientes declaraciones de la cantante de “I Kissed a Girl” en las que esta catalogaba a su ex como el mejor amante que jamás ha tenido, da a entender que prefiere olvidar esa época que tanta atención mediática atrajo hacia su vida personal por sus romances.

“No tengo una respuesta suficientemente buena para ti. He conseguido esquivar ese juego. Ahora no tengo que pagar caro el precio de la fama. Tengo la oportunidad de tocar música que me hace sentir. Estoy disfrutando del mejor momento de mi vida. Tengo 39 años y solo recuerdo 32. No quiero volverlo a repetir“, concluye.

Back in the studio. Great tour x good behavior = zero downtime 💥🥊 A post shared by johnmayer (@johnmayer) on Apr 26, 2017 at 6:09pm PDT