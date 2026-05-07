Latino baleó fatalmente a hombre detrás de bodega en Nueva York y planeó huir vía México: acusación

Carlos Castro, joven hondureño de 27 años, fue acusado en relación con el tiroteo fatal de Steven Rocco detrás de una bodega en Huntington Station, Long Island (NY).

Castro fue acusado de homicidio y posesión criminal de un arma por presuntamente haberle disparado a Rocco, de 43 años, a plena luz del día.

«Este acusado presuntamente arrebató la vida de Steven Rocco en un tiroteo sin sentido que fue captado por cámaras de videovigilancia», declaró el fiscal de distrito de Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado. «Gracias a la dedicada labor del Departamento de Policía del condado Suffolk y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el acusado fue arrestado en Alabama y extraditado de regreso».

Según la investigación, el 20 de abril de 2026 aproximadamente a las 4:11 p.m. Castro se encontraba presuntamente detrás del establecimiento One Stop Deli en Huntington Station cuando se vio envuelto en una discusión con la víctima. Un testigo presencial intervino y separó brevemente a ambos hombres. Momentos después, Castro presuntamente se acercó a la víctima portando un arma de fuego, le disparó una vez -causándole la muerte- y posteriormente huyó a pie. Todo el incidente quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la zona.

Al día siguiente, Castro presuntamente cambió su número de teléfono, obtuvo aproximadamente $3,000 dólares de amigos y familiares con el fin de huir del país, y contrató a un conductor para que lo llevara a Texas, pensando cruzar la frontera con México. Pero fue arrestado el 23 de abril y llegó extraditado de regreso a Nueva York el 4 de mayo.

Al día siguiente Castro compareció ante el juez del Tribunal Supremo Timothy P. Mazzei para la lectura de cargos de la imputación formal. El juez ordenó que Castro permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras dure la tramitación del caso. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 15 de junio y, de ser declarado culpable del cargo principal, podría enfrentar una pena de prisión de entre 25 años y cadena perpetua.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha emitido una orden de retención para deportar a Castro una vez concluido este proceso judicial. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El mes pasado, también en el condado Suffolk, un quinceañero murió y otras dos personas resultaron heridas en una balacera en un parque. Además Jasiri Emanuel (21) se entregó a la policía, que lo buscaba como sospechoso de haber matado a tiros a Ricardo Bygrave (22) durante una pelea ocurrida frente a una bodega en El Bronx (NYC).

También NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero.

El gobierno federal igualmente está ofreciendo una recompensa de hasta $5 millones de dólares por información relacionada con el homicidio sin resolver del inmigrante Shakeel Khan, ocurrido en Johnson City (NY) en 2019 afuera de su restaurante.