Sancionan a caseros negligentes en El Bronx: multados con $31 millones

Un mensaje claro a los caseros negligentes de la Gran Manzana que se niegan a cumplir con reparaciones, ofrecer servicios esenciales a los inquilinos y engrosan sus listas de violaciones envió el alcalde, Zohran Mamdani, tras anunciar millonarias sanciones contra propietarios de edificios en El Bronx.

Junto al Departamento de Preservación de Vivienda (HPD) el mandatario reveló que los propietarios de los complejos de Vivienda Robert Fulton Terrace y Fordham Towers, entre otras penalidades, recibieron multas por $31 millones de dólares, la mayor sanción para edificios de ese condado. Asimismo se ordenó el nombramiento de un Director de Reestructuración, a fin de garantizar que las reparaciones en los edificios de hagan y se mejoren las condiciones de mantenimiento de los apartamentos.

“Durante años, los inquilinos de Robert Fulton Terrace y Fordham Towers se han visto obligados a convivir con plagas de alimañas, fallas crónicas en los ascensores y la falta de calefacción y agua caliente, mientras sus propietarios respondían a su sufrimiento con el silencio”, dijo el alcalde Mamdani. “Ese abandono finalmente tiene consecuencias. Y esta administración ha logrado la mayor sanción en la historia del HPD porque ningún propietario está por encima de la ley”.

El burgomaestre agregó que a pesar de las sanciones impuestas, la administración municipal va a tomar otras medidas para asegurar que se realicen las reparaciones necesarias y que las condiciones mejoren de manera permanente.

Parte de la decision judicial incluye el congelamiento de más de 900,000 dólares de las cuentas bancarias de los propietarios de los edificios y la liberación de los fondos para garantizar los arreglos en por lo menos 500 apartamentos.

El alcalde Mamdani anuncia millonaria multa a caseros negligentes en El Bronx. Foto Flickr Alcaldia de NYC Crédito: Flickr Alcaldia de NYC | Impremedia

“Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en una historia larga y difícil para estos edificios y estos inquilinos que han estado sujetos a décadas de maltrato, pero eso llega a su fin hoy”, dijo la comisionada del HPD, Dina Levy. “Gracias a la enérgica acción legal de la Unidad contra el Acoso del HPD, ahora contamos con un fallo récord de $31 millones de dólares en contra de los propietarios. Esto nos otorga una posición de fuerza en los procedimientos de bancarrota, la cual utilizaremos para lograr mejores resultados para los residentes”.

Los inquilinos, de dichos inmuebles quienes llevan mucho tiempo denunciando problemas en sus edificios y apartamentos, como fallas en ascensores, falta de calefacción y agua caliente, infestaciones de plagas, se mostraron confiados en que las condiciones de vida van a mejorar para ellos.

“Las condiciones en Fordham y Fulton Tower, que incluyen cortes crónicos de calefacción y agua caliente, ascensores averiados, plagas y casi 2,000 infracciones, son inaceptables”, afirmó Zoe Kheyman, abogada de la Unidad de Justicia de la Vivienda de la organización Legal Aid Society. “Nuestros clientes han recurrido a todas las vías legales disponibles; sin embargo, el propietario no ha actuado. Acogemos con satisfacción los esfuerzos de la Ciudad para transferir la propiedad a una parte responsable y seguiremos luchando para garantizar que los residentes reciban la vivienda segura y digna que merecen”.

El senador estatal Gustavo Rivera, explicó que la batalla de los inquilinos para que sean tratados con el respeto y dignidad que merecen ha sido larga y advirtió a los malos caseros que pueden exponerse a consecuencias serias.

El alcalde Mamdani anuncia millonaria multa a caseros negligentes en El Bronx. Foto Flickr Alcaldia de NYC. Crédito: Flickr Alcaldia de NYC | NYC Mayoral Office

“La crisis de vivienda asequible de nuestra ciudad exige que preservemos la vivienda asequible y nos aseguremos de que los inquilinos que pagan su alquiler vivan en condiciones seguras y dignas. Y Proporcionar una vivienda habitable a los neoyorquinos no es una oportunidad de inversión; es una obligación legal”, dijo el legislador, quien destacó que haya un plan para garantizar que se completen las reparaciones en los edificios.

Junto al anuncio de las multas para los caseros negligentes, la administración Mamdani hizo un llamado a la Asociación Nacional Federal de Hipotecas, que ha iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria sobre los edificios, para que colabore con el HPD y los inquilinos en la identificación de un comprador que actúe “como administrador responsable y a largo plazo de estas viviendas”.

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