Copa Oro 2017: Costa Rica vs. Guyana Francesa, horario y canales de televisión

Los ticos con la calificación en la bolsa enfrenta a una Guyana francesa castigada por la alineación indebida de Malouda

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Este viernes se juegan los últimos duelos de Fase Regular del Grupo A.

Costa Rica se enfrenta a Guayana Francesa mientras que Canadá le hace los honores a Honduras.

Ticos y canadienses tienen el destino en sus manos, con no perder accederán a Cuartos de Final como primeros o segundos.

Los catrachos deben vencer a Canadá por 2 goles para asegurar el pase, y los caribeños requieren vencer por 2 a los ticos para acceder de manera inmediata a los duelos de eliminación directa.

Costa Rica debutó en la Copa Oro con untriunfo por la mínima diferencia ante Honduras y en su segundo compromiso rescató un sufrido empate 1-1 ante Canadá.

Guyana Francesa inició el torneo perdiendo 4-2 ante Canadá y aunque logró un empate sin goles con Honduras, el error de haber alineado al francés Malouda lo pagó caro, pues la selección isleña fue castigada con una derrota 3-0.

