‘Latin Lover’ confiesa lo que sufrió tras las críticas por sobrepeso

Gracias al apoyo de su familia, el bailarín encontró la fuerza para superar esos obstáculos que lo mantuvieron por más de dos años fuera de los reflectores

Latin Lover confesó haber caído en depresión luego de que los medios de comunicación criticaran su sobrepeso e imagen en general.

El exconductor de ‘Muévete’ comentó que el no tener un buen físico le impidió conseguir trabajo en la televisión.

“El no sentirme en forma, el escuchar a los medios decir: ‘Oye, Latin ya está bien gordo’, eso también generaba que yo no consiguiera trabajo porque yo vendía una imagen.

“Me las vi duras. El problema es que la gente me conoció siendo un luchador, un cuate fuerte, atlético, y de repente, me ven bien hinchado de mi cara, panzoncito, gordito, con papada, y dicen: ‘este cuate ya no se cuida, ya no hace ejercicio. Eso no sabes cuánto me golpeaba“, afirmó Lover.

Sin embargo, gracias al apoyo de su familia, el bailarín encontró la fuerza para superar esos obstáculos que lo mantuvieron por más de dos años fuera de los reflectores.

“El único apoyo que tuve es la familia, eso es lo único. Esta enfermedad (depresión) me acercó a Dios. No digo que soy cristiano o católico, pero en este tiempo ya leí dos veces la Biblia”, expresó Víctor Manuel Reséndez, su nombre real.

A sus 49 años, Latin Lover regresa al espectáculo de la mano de Sergio Mayer, en el show Sólo para Mujeres, que se estrena el 22 de septiembre.

“Antes de ser luchador, conductor o actor, en mis inicios fui stripper y a esto le sé. No cualquiera se quita la ropa ante el público y menos a mi edad’.

POR: Froylan Escobar